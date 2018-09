Det syngende danske smil fylder 70 Birthe Kjær turnerer stadig landet rundt med alle de sange, der har vundet adskilliges hjerter.

70år:

For små ti 10 siden udtalte Birthe Kjær, at publikum ikke skulle forvente at se hende på en scene, når hun fyldte 70 år. Da ville hun have trukket sig tilbage og bruge sin energi på at læse nogle flere bøger og forhåbentlig også være i stand til at passe sit hus og sin have.

Men sådan kom det heldigvis ikke til at gå. Hun fejrer i stedet sin runde fødselsdag og sit 50-års jubilæum som musiker ved at turnere land og rige rundt med de sange, adskillige generationer elsker hende for. Det er nemlig i år også et halvt århundred siden, at en vis herre ved navn Johnny Reimar hørte den unge Birthe Glady Kjær Hansen synge på en danserestaurant og omgående tilbød hende en pladekontrakt.

Birthe Kjær er fra Aarhus, som dengang hed Århus. Og allerede inden hun blev konfirmeret, sang hun med i gruppen Sunshine Trioen, som optrådte rundtomkring og såmænd også dukkede op i fjernsynet et par gange. Men troen på, at talentet kunne holde til en karriere som professionel mikrofonsangerinde, var ikke tilstrækkelig stor til, at den unge kvinde turde kaste sig ud på det dybe vand. Så da Sunshine Trioen holdt op med skinne, fik hun en elevplads i en sparekasse. For ligesom at have noget at falde tilbage på.

Imidlertid fortsatte hun med at synge af hjertens lyst, og i 1968 var det så, at hun ved førnævnte Johnnys mellemkomst indspillede sin første grammofonplade, singlen ’Arrivederci Franz’. Med dansk tekst af Thøger Olesen til tyske Henry Mayers slager, akkompagneret af Bruno Glenmarks orkester, stormede hun ind på den relativt nye opfindelse Dansktoppen – direkte på førstepladsen. Dermed havde hun taget hul på den karriere som sangerinde, der heldigvis ikke har fundet sin afslutning endnu.

Birthe Kjær rystededet ene hit efter det andet af sig i de år. Der var den om Casatschok og i særdeleshed ’Pas på den knaldrøde gummibåd’, der vistnok handler om sejlads, kærlighed og tosomhed, men først og fremmest er ualmindelig sangbar og skæg, hvis man er i godt humør eller gerne vil være det. ’Sommer og sol’ klarede sig også fint på Dansktoppen, og i det hele taget gik det over stok og sten for den unge blonde kvinde med det milde udtryk i ansigtet. På omslaget til ’Sommer og sol’ var hun fotograferet iført hotpants, så også andre end musikelskere kunne få glæde af pladen.

Kom sig efter blodprop i 'Vild med dans'

Til revyen gik hun også. Denne del af karrieren tog sin begyndelse på Sans Souci i Kolding. Og her foredrog hun den morsomme ’Jeg går aldrig til bal uden trusser’ med tekst af Dan Christoffersen, og den handler som bekendt om en frejdig ung dame, der kommer for skade at gå i byen uden reglementeret underbeklædning. Det var i 1972, og hendes indsats skaffede hende engagement i Volmer-Sørensens entreprise i Nykøbing F., hvor hun indgik i staben frem til 1976.

Siden har hun medvirket i andre revysammenhænge, blandt andet i Cirkusrevyen i 1990, hvor hendes gode veninde Lisbet Dahl også dengang huserede.

Birthe Kjær har – naturligvis – også deltaget i det danske melodigrandprix adskillige gange og det i flere egenskaber. Hun opnåede sin bedste placering i 1989, da hun vandt med ’Vi maler byen rød’. Den klarede sig også fornemt internationalt med en tredjeplads. Derudover er det blevet til tre andenpladser og en tredjeplads samt værtstjanser ved begivenheden. I 2009 var hun senest på. I selskab med skærmtalentet Felix Smith, som således fik støtte fra en kvindelig veteran.