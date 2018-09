Det Kongelige Kapel havde tillid, håndværket og intim forståelse i fokus - og kun det

Ingen teatralske overdrivelser. Bare tillid til musikken – og så et langt livs erfaring med, hvordan man dirigerer symfoniorkestre, så det bedste i musikken kommer frem.











Det Kongelige Kapel. Solist: Ann Petersen. Dirigent: Marek Janowski Operaen. Lørdag.

Det kan være sjovt at opleve superstjernedirigenter som russeren Valery Gergjev, der farer verden rundt med fly og dirigerer med en tandstikker for at vise, hvor macho han er. ’Se, jeg kan få jorden til at skælve, selv om jeg bare bruger en lillebitte pind’. Men at opleve virkelig dygtige kapelmestre er noget andet.

Sådan en er den snart 80-årige polsktyske dirigent Marek Janowski, der har skabt sig et ry i inderkredse som en af dem, der uanset betingelserne kan levere det fremragende, når det kommer til komponister som Brahms, Wagner og Richard Strauss.

Og netop Wagner, Strauss og Brahms var på programmet ved den første kapelkoncert i den nye sæson, hvor Brahms’ 3. Symfoni var hovedpunktet. Kender man ikke musikken, kan titlen virke som et ligegyldigt nummer suppleret med en anonym genrebetegnelse. Kender man den, er der ikke meget, der slår den.

En god portion beundring

Marek Janowski kender virkelig denne musik. Han ved alt om, hvor længe man skal vente, før man slipper det egentlige klimaks løs i første sats. Hvordan man balancerer de forskellige instrumenter i orkestret, så følelser og noder følges ad.

Janowski bærer simpelthen denne musiks tradition i sig. Ligesom Det Kongelige Kapel gør. Blæsersoloerne sad, hvor de skulle, og var der for lidt baslyd eller for meget fra celloerne, rettede han det straks. Publikum var med inde i værkstedet for at se, hvordan et mesterværk genskabes. Nu og her.

Værksted var der derimod ikke noget af i Wagners smukt bølgende, forelsket strømmende ’Siegfried-Idyl’, der indledte aftenen. Båret af et samlet strygerkorps og med fine træblæsere, heltehorn og sejrstrompet var dette stykke, som Wagner komponerede som surprisegave til sin hustru, sat præcist på plads. Lige til at nyde tilsat en god portion beundring.

I sopranen Ann Petersen har Det Kongelige Teater en følsom verdensanger i det dramatiske Wagner- og Strauss-repertoire, og hun har sunget Strauss’ skønhedsmættede ’Vier letzte Lieder’ mange gange.

Det er sange mættet med sensommervemod, der for sidste sangs vedkommende handler om at stå over for afslutningen på livet sammen med den, man elsker. Mens Janowski roligt og præcist sørgede for et organisk akkompagnement fra orkestret, gik Ann Petersen ind i sangenes efterårsstemning, fornemt fulgt af orkestrets koncertmester på soloviolin, og lod sine vokallinjer slynge sig ind og ud af musikernes favntag, så man dårligt kunne høre, hvor hun trak vejret.

Brahms blev der arbejdet med. Men det ændrede ikke ved det mesterskab, dirigent og musikere udviste ved en virkelig god koncert. En af dem, hvor tilliden til musikken, håndværket og den intime forståelse af musikken er i fokus.

At præsentere koncerterne under samlende titler, som Det Kongelige Teater er begyndt at gøre med kapelkoncerterne, så denne for eksempel hed ’Til døden os skiller’, er en udmærket idé. Det inviterer indenfor. Så er der plads til at lære og til at blive fortrolig med musikken.

For eksempel for den publikummer, der havde problemer med at slukke sin telefon. Eller for dem, der fik lyst til at klappe mellem hver af de fire sange, selv om de udgør en stemningsmæssig helhed, som det er en skam at afbryde. Næste kapelkoncert kommer til november. Den er til ære for 100 års fødselaren Leonard Bernstein og hedder ’In a Wonderful Town’.