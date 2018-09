Hypet duo slog igennem med gribende musikvideoer. Bare de ville omsætte noget af den visuelle energi til musikken Både The Blaze og Jungle har markedsført deres musik med musikvideoer som blikfang. Deres album passer bedst til reklamer og står ikke stærkt selv.

Den hypede duo The Blaze består af de to fætre, filmmagere og musikproducere Guillaume og Jonathan Alric. Duoen fik deres gennembrud i 2015 med deres gribende musikvideoer til de minimalistiske technosingler ’Virile’ og ’Territory’. I centrum for deres musikvideoer stod nordafrikanske mænd, iført wifebeater-trøje, tonede muskler og kampklare ansigtsminer. Man ville sådan ønske, at det var den energi, The Blaze rent faktisk oversatte til musik, frem for bare at nasse på den visuelt.