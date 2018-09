Anmeldelse: Lise Westzynthius kaster en gammel kæreste op, dag ud og dag ind, på eksperimenterende nyt album

Drikker man den bevidsthedsudvidende ayahuasca-te, risikerer man, at kaste op, mens bevidstheden udvider sig. Lise Westzynthius har været ude på sådan en shamanistisk rejse, men det eneste, hun kaster op, er en gammel kæreste.

»Jeg kaster dig op – dag ud og dag ind / Min hals inficeres – mit sind syrer til / nu ligger der kun lidt rødvin og en kyllingving«, som hun synger, mens hun ånder lettet op. I flere dage har hun ikke tænkt på, hvor træls han var. »Det hele var så let og lyst, da du gik«.

Lise Westzynthius: JA Danish Music & Entertainment.

Musikken trækker det meste af tiden i retning af en lettere eksperimenterende popmusik, der på ’Jeg har en ven’ sågar trækker lidt akavet i danseskoene. Den højt besungne nye indre harmoni resulterer i nogle lettere tågede tekster, men de fleste minder nu mere om en udrenselsesproces med godt med galde.

På sine første plader dyrkede Lise Westzynthius en musik med meget tynd hud. Vokalt skøjtede hun hen over den tyndeste is. Et sårbart udtryk, som var hendes helt eget og kom stærkt til udtryk på debutalbummet ’Heavy Dream’ i 2002.

Lise Westzynthius havde sit helt eget udtryk, men det er, som om de efterhånden flere forskellige elementer og sindsstemninger har sværere ved at finde hinanden på det demonstrativt betitlede album ’JA’. Hendes første siden skilsmissealbummet ’Tæt på en kold favn’ fra 2012.

’JA’ burde nok have heddet ’JA & NEJ’, hvis det skulle varedeklareres. Mørke, ensomhed og indædt vrede med og uden galgenhumor fylder mindst lige så meget som de mere postulerede sange om at finde tro og ny harmoni.

»Så flyv mig ud – væk – ind / til den inderste essens / For jeg vil ud – væk – ind / til de hellige tre procent« udtrykker måske nok en vigtig erfaring om, »At vi er for mange der ikke tror«. Men udløser ikke automatisk poesi eller en god sangtekst. »Du er et center af den reneste kraft« (’Jeg har en ven’) er en linje, der hører hjemme i en svedehytte og ikke i en popsang.

Der er mange fine melodier på ’JA’, og udtrykket er meget af tiden så let og svævende, at man gerne tager en svævetur med, men det er, som om det afgørende greb, der skal få temperamentets to poler til at mødes og swinge sammen, ikke helt materialiserer sig.

Lise Westzynthius synger rent og med vægt bag udtrykket, men jeg synes, hun var en mere spændende sangerinde, da hun lød, som om hun kun med varsomhed undersøgte de ord, hun tog i sin mund.

Mest mærkværdig er ’Laura Palmer’ skrevet og sunget med Bjørn Rasmussen. Her bliver drømmen om transcendens konkret og på spøjs måde splejset sammen med en kalkun på afveje. »A turkey is one of the dumbest birds on Earth«, synger Bjørn Rasmussen inden de to i fællig laver kalkunlyden Gobble, gobble, gobble.

En pludren, man ikke kan lade være med at have i baghovedet, hver gang Jedrzej Lagodzinskis tenorsax stikker næbbet frem.

En raffineret smeltedigel

Også Trinelise Væring sætter modet til at være ærlig og klar i spyttet højt på dagsordenen. Væring med en fortid i jazzland har mere traditionelle ambitioner som sangskriver. Hvor Westzynthius går på line i det blå uden net, skriver Væring veloplagte og robuste sange, hvor ærligheden vel er ægte nok, men samtidig er et greb, der med selvudlevering får et genkendeligt menneskeligt erfaringsmateriale til at swinge.

Trinelise Væring: Du går ind ad en dør Word For Word Records.

Som sangskrivning ikke helt ulig Lucinda Williams. Der må gerne danses, drikkes, scores og hores i disse sange om kvinden på køkkenbordet og mændene i svingdøren, hvor selvportrættet er lige så afvæbnende som bramfrit.