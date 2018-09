Nye tal fra musikbranchen: Dansk livemusik tjener milliarder - men det kommer ikke nødvendigvis de danske musikere til gode Arenakoncerter og festivaler er drivkraft bag væksten. Musikbranchen har tilpasset sig forbrugernes ønsker om unikke oplevelser, men den er også blevet mere kommerciel, vurderer ekspert.

Engang var lykken gjort i musikbranchen, hvis en cd ramte butikkernes top-10-hylder, når den blev udgivet.

I 2018’s digitale landskab med streamingtjenester som folks primære adgang til indspillet musik ser det imidlertid anderledes ud. I dag er det koncerter og festivaler, der henter de fleste penge til branchen. Og det er de gode til.

I 2017 omsatte livemusikken i Danmark for 6 milliarder kroner mod 4,6 milliarder kroner året før. Indtjeningen er vokset med 69 procent siden 2012. Det viser den nye rapport ’Dansk Musikomsætning 2017’, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi.

Hos Dansk Live, der repræsenterer 115 festivaler og spillesteder i Danmark, er man glad for tallene, der »bekræfter fornemmelsen af, at der er stor efterspørgsel på koncerter«.

»Det går rigtig godt for livemusikken, og det er tydeligt, at der er mange penge imellem folks hænder til forbrug og oplevelser«, siger sekretariatschef i Dansk Live Esben Marcher.

Nye festivaler trækker kurven opad

Ifølge Esben Marcher er det nye festivaler som Haven, Heartland og Tinderbox, som sammen med arenakoncerter med popstjerner og rockkoryfæer trækker kurven opad.

»Branchen har flyttet sig de seneste 10 år. Nu er det til koncerter, at både små og store kunstnere skal tjene deres penge. Så der kommer flere internationale stjerner til Danmark, og her er folk villige til at betale mange penge for billetterne, hvilket helt sikkert trækker det samlede resultat op«, siger han.

Ifølge Fabian Holt, der er lektor i musik og events ved Roskilde Universitet, skal undersøgelsen ses med en vis skepsis, da den er lavet for musikbranchen. Han mener dog, at rapporten peger på en vækst i musikmiljøet, der primært skal tilskrives de største festivaler.

»De store festivaler er blevet større og i højere grad ejet af internationale koncerner, og de har transformeret festivalkultur fra civile traditioner til en forbrugerkultur med mere luksus og flere megastjerner«, siger Fabian Holt.

Fremgangen i livemusikkens indtjening kan ifølge Fabian Holt også ses som et udtryk for, at værdierne har flyttet sig blandt musikbranchen og forbrugerne.

»Man kan enten hylde rapportens resultater som en sejr for branche og forbrugere, eller se det som udtryk for en stigende kommercialisering, der har udfordret de grundlæggende værdier, nemlig festivalen som et rum uden for markedet. Samme tendens ser man inden for sportsverden«, siger Fabian Holt.

Små spillesteder udfordret

Men livemusikkens vækst kommer ikke nødvendigvis danske musikere og bands til gode. Ude på de små og mellemstore spillesteder, hvor mange af disse optræder, er stigningen ikke så markant, siger Esben Marcher fra Dansk Live. De spillesteder står over for en udfordring med at vise publikum, at de kan give dem den stort orkestrerede oplevelse, som festivaler og stadionkoncerter kan tilbyde gennem deres større setup.

»Det udfordrer spillestederne, at de også gerne skal tilbyde publikum mere end bare en koncert, for i bund og grund lader de musikerne udfolde sig i en almindelig koncert. Her skal de små og mellemstore spillesteder gøre mere for at få publikums øjne op for, at de også kan få unikke oplevelser på små steder«, siger Esben Marcher.