Det var så det: Paul Simon sluttede tourlivet hjemme i Queens. Naturligvis med 'Sound of Silence' som sidste punktum Den amerikanske musiker blev i nat færdig med sin sidste tour i karrieren. Det var med besøg fra New Yorks borgmester, men uden Art Garfunkel.

I nat kunne folk i Queens samles under åben himmel »for at fejre en af de største New Yorkere«, som byens borgmester Bill de Blasio præsenterede Paul Simon.

Den 74-årige musiker sluttede her sit liv som turnerende musiker på det sted, hvor han selv er vokset op.

»Og han glemte aldrig hvor han kom fra«, sagde borgmesteren og refererede til en række af sangskriverens hits.

All of New York City is celebrating @PaulSimonMusic tonight, but he means something particularly special to the people of Queens. Glad to join @MelindaKatz for the #PaulSimonFarewellTour. pic.twitter.com/AXbHgdf5Xy — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 23, 2018

Hvad anmelderne siger, må vi vente lidt med. Men takket være noget så småt og verdensomspændende som mobiltelefonen, kan vi alligevel få et lille kig ind til, hvordan det var.

Paul Simon wraps up his farewell concert tour Saturday night at a park in Queens, a bicycle ride across the borough from where he grew up. @PaulSimonMusic #PaulSimonFarewellTour pic.twitter.com/jTWAWRJG5h — OLRIK COMPANY (@moelhoej) September 23, 2018

Final #PaulSimon concert ever in Corona Park Queens! pic.twitter.com/8MCOTCy7nz — Megan Golden (@mgoldennyc) September 22, 2018

Paul Simon er for mange kendt som den ene halvdel af duoen Simon & Garfunkel, et makkerskab, der begyndte under en opsætning af 'Alice i eventyrland', da de to endnu var børn. I årene fra 1956 og frem til 1970 udsendte Simon & Garfunkel (først under navnet Tom & Jerry) en lang række hits som 'The Boxer', 'Mrs. Robinson', 'Bridge over Troubled Water', 'America', 'Homeward Bound' (som afskedsturneen er opkaldt efter) og 'Sound of Silence'. Blandt ret meget andet.

I 1970 gik de to fra hinanden, men har i en række tilfælde været gendannede som duo.

Dog ikke på den sidste aften.

Art Garfunkel spillede i stedet i San Francisco samtidig.

Just got back from Art Garfunkel live at the Mayo Civic Center, which happened at the same time as Paul Simon's farewell concert at MSG. The whole night was beautiful and I think we got the better deal. — Jake Wright (@bcnjake) September 23, 2018

Hele setlisten så sådan her ud. Nogle af sangene er fra Paul Simons egen karriere. Mange er fra Simon & Garfunkel-årene.

'America'

'50 Ways To Leave Your Lover'

'The Boy in the Bubble'

'Dazzling Blue'

'That Was Your Mother'

'Rewrite'

'Mother and Child Reunion'

'Me and Julio Down by the Schoolyard'

'Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War'

'Can’t Run But'

'Bridge Over Troubled Water'

'Wristband'

'Spirit Voices'

'The Obvious Child'

'Questions for the Angels'

'The Cool, Cool River'

'Diamonds on the Soles of Her Shoes'

'You Can Call Me Al'

Og så var der ekstranumre:



'Late in the Evening'

'Still Crazy After All These Years'

'Graceland'

Og ekstra-ekstra numre:



'Homeward Bound'

'Kodachrome'

'The Boxer'

'American Tune'



Og så det allersidste. Som selvfølgelig var det her:

'The Sound of Silence'

Paul Simon closes his last ever show with what else, but “The Sound Of Silence.” Every person around me was wiping away tears. Unforgettable moment. #PaulSimonFarewellTour — Will Oliver (@weallwantsome1) September 23, 2018

Og hvis du gerne vil have mere Paul Simon, så har vi lige skrevet en temmelig omfangsrig artikel om ham. Den er god. Linket ligger lige herunder.