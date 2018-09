De internationale anmeldere er ellevilde med Prince' nyudgivne hjemmeoptagelser fra 1983 »Manden kunne have spillet Chopin på en vandkande«, skriver The Guardian om den nu afdøde multiinstrument og sanger.

Selv når Prince er helt alene med et klaver og en fod, der stamper i gulvet, tænker han, som var han et band.

Sådan begynder New York Times sin anmeldelse af det netop posthumt udgivne album 'Piano & a Microphone 1983'.

Pladen er fundet frem fra Princes arkiver og består af 9 numre optaget ud i en køre.

Over de 34 minutter når Prince forbi numre som '17 days' (B-side fra 'When Doves Cry'-singlen), 'Purple Rain' og et cover af Joni Mitchells 'A Case of You'.

De er begejstrede for, hvordan den private Prince går til sit arbejde, som var det en stor koncert, hvor han varmer publikum op og derefter virkelig træder i karakter.

Han er »forsanger, rytmegruppe og solist på instrumenterne, alt sammen på samme tid«, skriver de. Med klaveret, beatbox, en fod i gulvet og en stille nynnen, driver han beatet frem.

»For Prince var det bare endnu en aften i studiet, en ufærdig og grov kladde, som han ikke så nogen grund til at udgive. Nu, hvor han ikke er her længere, er det et glimt af en notorisk privat kunstner, der udfører sit mystiske arbejde«.

En vokal masterclass

The Guardians anmelder, der giver fem stjerner, skriver, at Prince er verdensberømt for sit guitarspil, men at 'Piano & a Microphone 1983' understreger for alle, at han var lige så ferm på et klaver.

»Han er virkelig tændt her. Gospel, klassisk, funk og jazz strømmer ud af fingerspidserne, som han ønsker det og så dristigt på det tidligere bootleg 'Cold Coffee and Cocaine', at man mistænker manden for at kunne spille Chopin på en vandkande«.

Der er ikke et eneste af de 9 numre, som anmelderen finder kedeligt eller ligegyldigt. Fra den »dybe og bluesy« spiritual 'Mary Don't You Wheep', den »vokale masterclass« på 'International Lover' eller den »uforglemmeligt jazzede« 'Why the Butterflies'.

»Denne vidunderlige optagelse undertreger endnu engang hans kolossale talent, og, pirrende nok, lader det til, at der kommer mere endnu«.

I boet efter Prince, der døde som 57-årig i 2016, var en bankboks fuld af musik. Det er herfra denne optagelse stammer.

Musikmagasinet Rolling Stone er ligeledes begejstret og giver fire ud af fem stjerner.

»Det er sandsynligt, at han aldrig ville have ladet det her se dagens lys. Det er for ligefremt og intimt, selv for en kunstner så modig som ham. Nu, hvor indspilningen er blevet gravet frem som 'Piano & a Microphone 1983', giver det et fascinerende blik på en side af hans brillans, som vi dengang ikke vidste fandtes«, skriver anmelderen.

Han kalder det for en »storslået voyeristisk« oplevelse at følge med i »et genis arbejde«.

»Hvad, der står tilbage, er en af de sjælde posthume plader, der faktisk lægger et helt nyt lag til vores forståelse af en stor kunstner«, skriver han.