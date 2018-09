Himmelsk støjhelvede: Nyt album fra amerikansk rock-trio er et dragende tovtrækkeri mellem harmoni og kaos 'Double Negative' er titlen på den seneste udgivelse fra amerikanske Low.

Er der noget galt med afspilleren?

Knitren og knasen, hvor jeg burde have hørt Mimi Parker og Alan Sparhawks umiskendelige harmonier.

Men langsomt trænger harmoni igennem kaos uden at bortjage det, og på resten af Lows nye album er det et konstant tovtrækkeri.

Allerede på ’Ones and Sixes’ samarbejdede Low med den eksperimenterende producer BJ Burton.

Low: Double Negative.









SupPop.

Denne gang er de sammen gået hele vejen for at udforske et himmelsk støjhelvede.

»Always in the Dark« opsummerer stemningen, men lyset er der.

Flakkende og usikkert, men så meget desto mere opløftende, når det trænger igennem.