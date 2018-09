Macy Gray er tilbage med et muntert album, hvor man savner hendes flair for smertens lækkerhed 'Ruby' er titlen på den 51-årige sangerindes tiende album.

Macy Gray drev dig enten til vanvid eller lappede dit knuste hjerte sammen, da hun i 1999 hittede med tåreperseren ’I Try’ fra debutalbummet ’On How Life Is’, som blev solgt i syv millioner eksemplarer på verdensplan.

’Ruby’ er en dejlig genforening med hendes hæse røst.

Macy Gray: Ruby









Artistry Music

Med dette album har hun begået en sød og sjov kabaretpoppet perle, der ikke gør det store nummer ud af hjertesorger, så de kan mærkes lige så tydeligt som på gennembrudshittet.

I stedet synger hun veloplagt om alt fra sugar daddys til Donald Trump.

’Ruby’ er et muntert album, men man savner lidt af hendes flair for smertens lækkerhed, som kun lige strejfes på ’When It Ends’, hvor hun til gengæld lyder som Tina Turner i ’What’s Love Got to Do with It’-epoken.

Mere Turner, tak!