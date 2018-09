Angst og livstorden: Katie Crutchfield er tilbage med en ren og tidsløs EP, hvor sangene er vristet fri af den figursyede 90’er-uniform 'Great Thunder' er EP-titlen fra Katie Crutchfields soloprojekt Waxahatchee.

Katie Crutchfield har med sit soloprojekt Waxahatchee haft en tendens til at fortabe sig i lyden af 90’ernes alternative og grungede lyd.

Det kan godt være lidt kedeligt med hendes romantisering af musikkens svar på Dr. Martens-støvler, men inde bag de følsomme indieskabeloner gemmer sig nogle stærke melodier, og Crutchfields fyldige stemme vover at synge om angst og livstorden.

Merge records

Nu er hun ude med en meget enkel og ren ep, hvor der er skruet ned for nostalgien og op for mere tidsløse sange, der er vristet fri af den figursyede 90’er-uniform.

I glimt tænker man på Fiona Apple, men Katie Crutchfield står også stærkt uden sine heltinder, når hun ensomt sidder ved klaveret og synger »You will leave all of your failure behind«.