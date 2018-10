Et modvilligt idol bliver 50: Succesen var ved at kvæle 1990'er-generationens rockhelt Radiohead-forsanger Thom Yorke, der fylder rundt søndag, drømte om at blive populær - og fandt ud af, at succes ikke er svaret på alting.

50 år i dag:

Da Thom Yorke og gruppen Radiohead i 1995 havde udgivet deres 2. album ’Bends’ og var godt på vej til at blive et verdensnavn, sagde Yorke til magasinet Rolling Stone:

»Succes er noget mærkeligt noget. Man bliver virkelig isoleret af det«.

Dengang fremstod Radiohead takket være melodiske sange som ’Creep’, ’My Iron Lung’, ’High and Dry’ og ’Fake Plastic Tree’ et øjeblik som endnu et af de velspillende britiske 90’er-bands, der egnede sig til både hitlister, festivaler og MTV og i Thom Yorke havde en forgrundsfigur, der gav guitarrocken en følsom pjuskethed.

Der var bare det ved det, at Thom Yorke og de andre i Radiohead, som havde fundet hinanden på en streng skole i Abingdon og tidligere kaldt sig On A Friday, stræbte efter så meget andet end at være gennemsnitlige. To år efter udgivelsen af ’The Bends’ tog Radiohead på ’OK Computer’ det første skridt i transformationen mod et mere komplekst, eksperimenterende og elektronisk band – og fik enorm succes med det. Hvilket en overgang var ved at ødelægge Thom Yorke med den falsetlysende stemme og de ugennemsigtige tekster indefra.

Succes er noget mærkeligt noget. Man bliver virkelig isoleret af det Thom Yorke

Han har beskrevet, hvordan han som barn formodede, at hvis blot han blev populær, ville det være svaret på alting. At få succes gjorde imidlertid »fuldstændig det modsatte«, har han sagt om perioden efter udgivelsen af ’OK Computer’, hvor Radiohead blev udråbt til at være U2’s og Pink Floyds og andre giganters arvtagere.

Efter en periode på landet i Cornwall i selskab med klipper, tegnepapir og klaver vendte Thom Yorke tilbage til Radiohead, der i 2000 udgav ’Kid A’, som endegyldigt cementerede Radioheads integritet og centrale placering i samtiden. Dels gjorde musikken på ’Kid A’ intet for at lefle for hitlisterne. Dels var Radiohead udmærket tilfreds med, at ’Kid A’ blev lækket på internettet på et tidspunkt, hvor ingen andre i musikbranchen var opmærksomme på nettet som den nye platform.

Foto: Miriam Dalsgaard

Foto: Miriam Dalsgaard

Nogle år senere – i 2007 – var Thom Yorke og Radiohead de første til at udsende et album, ’In Rainbows’, uden at varsle det på forhånd ved hjælp af en tung og dyr pressemaskine. Også som solist med albumdebuten ’The Eraser’ i 2006 har Thom Yorke brugt nettets muligheder, protesteret mod musikbranchens konglomerater og samtidig vedligeholdt langvarige alliancer med et publikum, der er optaget af, hvor han og Radiohead næste gang bevæger sig hen.

I den i Radiohead-sammenhæng atypisk simple og gennemskuelige sang ’Creep’ fra 1992 sang Thom Yorke om at være et udskud på en for mange genkendelig måde, som var med til at gøre ham til et generationsidol i første omgang. Hans ambivalens over for den rolle og især hans og Radioheads musikalske udvikling i tæt samarbejde med produceren Nigel Godrich har gjort ham til en vigtig kunstner i moderne musik.

I slutningen af måneden udkommer hans fjerde soloalbum: lydsporet til gyserfilmen ’Suspiria’.