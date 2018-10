Aktivisten Kim Larsen: Derfor ville han ikke være med på Afrika-sangen I en uge har vi hyldet musikeren Kim Larsen, sunget hans sange, prist hans lune og fejret hans væsen. Søndag aften kulminerer det med et kæmpe show på Raadhuspladsen. Men hvor lun var han uden for musikken?

Man tager en god, gennemtærsket kliché. Tre-fire håndplukkede gloser. Gerne med et indbygget bogstavrim. Sådan kan man få redt midterskilning i virkelighedens ellers evigt uglede frisure. Og i en håndevending forvandle selv den mest sammensatte person til en enkel, let aflæselig figur, enhver kan forholde sig til.

Tag nu bare Kim Larsen, som døde i søndags. I årtier har vi gået og hængt den samme håndfuld udmattede floskler på manden. »Gavflaben«, kaldte vi ham. »Hele Danmarks nationalskjald«. Og »Lune Larsen«. Tre raske streger. Så er billedet klar. Af selve den personificerede danske folkelighed. Med glimt i øjet, en ræv bag øret og altid sgu sin egen.

Hvilket i Larsens tilfælde selvfølgelig ikke er helt ved siden af. Men heller ikke rigtig rammer rent, opdager man snart, når man giver sig til at læse op på, hvad han egentlig brugte sin stemme på ud over at synge.

Hvad han i årenes løb gjorde sig til talsmand for. Hvad han gik op imod. Og hvad han vendte ryggen.

Kim Larsen var en anderledes sammensat person end den figur, vi på kærlig afstand hylder i disse dage. Lige så stejl som ligefrem. Lige så forstokket som rebelsk. Og måske i virkeligheden lige så lunken som lun.

Det bliver et »nej« fra Kim

Man når ikke ret langt ned i stakken af gamle interviews og anekdoter, før et enkelt ord træder ud af sproget. En glose, der går igen. Fordi han ustandseligt betjente sig af den: Ordet »nej«.

Nogle gange med et »tak« efter.

Andre gange ikke.

Som dengang Mikael Bertelsen – dengang vært på DR 2’s ’Talkshow’ – skrev og spurgte, om ikke Larsen ville optræde med de gamle gasser. Og – skrev han i Euroman for nogle år siden – modtog et håndskrevet svar fra Larsen, som ikke alene afslog, men anbefalede den unge vært »at gå mere i dybden!« i sit arbejde.

»Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er en gammel ged, men jeg synes ikke, at overfladiskhed og pjat er særlig underholdende, måske fordi der er så meget af det i tiden. Det er mere i andet lag, at det bliver spændende. Guderne skal vide, at jeg elsker pop, men med indhold – Bitte«.

At Kim Larsen afslog at samle Gasolin’ igen, kan man dårligt fortænke ham i. Hellere se frem end tilbage, svarede han en af de mange gange, nogen fik den oplagte idé. Og mens skønånder af mere varierende format i lange rækker udgav deres erindringer, takkede Larsen konsekvent nej, når nogen bød sig til. Selv fandt han det uinteressant.

En aften, Politikens tidligere musikanmelder Erik Jensen rendte på sangeren og spurgte, om de ikke skulle se at få lavet den »rigtige bog« om sangeren, afslog Larsen med et: »Dig mand, du skal sgu da lave en rigtig bog«.

Og mens Kim Larsen beredvilligt bidrog til Peter Øvigs historiske bøger med sine erindringer om bestemte hændelser, gled han af, hver gang Øvig tilbød at føre pennen på Larsens egen historie, skrev Peter Øvig forleden på Facebook.

Samme sted fortalte en anden forfatter, Kristian Ditlev Jensen, at det faktisk ikke krævede noget bogprojekt at få en en kold skulder af Larsen. Selv rendte Kristian Ditlev Jensen eksempelvis på ham en sen aften på værtshuset Drop-In i København. Larsen stod i timevis og talte med en ven. Til slut fik Kristian Ditlev Jensen samlet mod nok til at driste sig til at bryde ind og forklare, at han faktisk har boet 12 år i Sofiegården på Christianshavn, hvor Gasolin’ opstod.

En oplysning, Kim Larsen kvitterede for med at gøre store øjne, smile ironisk og sige: »Nååå. Jamen, så er vi jo praktisk taget i familie«.

Hvorefter han vendte sig om og talte videre med sin ven.

Red Afrika – men uden Larsen

At det også blev til et »nej« fra Kim Larsen, da han blev tildelt Ridderkorset, kommer næppe bag på mange. Det sømmer sig ikke for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, mente han. Og de færreste undrer sig vel over, at Larsen stillede sig på bagben, hvis han så mindste tegn på sponsorer ved sine optrædener. Som dengang, hans senere pr-mand Søren Gaden afviklede et show i tv-byen i Gladsaxe, hvor ’Kim Larsen & Kjukken’ skulle spille. Men, fortalte Søren Gaden forleden TV 2, da Kim Larsen på stortrommen øjnede navnet på den butik, der havde udlånt trommesættet, erklærede han: »Det kan I godt se at få pillet af, ellers spiller vi ikke«.

Koncerten blev afviklet. Med et andet trommesæt. »Tillykke til DR ...«, indledte Kim Larsen sin optræden. » ... og særligt tillykke til alle sponsorerne, som har fåetmastsig ind i sendefladen«.

I 1998 skulle Kim Larsen både komponere musikken til TV 2’s julekalender ’Brødrene Mortensens Jul’ og spille en hovedrolle, men fortrød, da det gik op for ham, at legetøjskæden Fætter BR sponsorerede hele molevitten. Han var ligefrem med til at give Copenhagen Jazz Festival et større beløb til gengæld for et løfte om, at der ikke kom sponsornavne på scenerne.

Men de færreste ved nok, hvorfor Kim Larsen ikke optrådte på Nannas Afrika-sang, der ellers talte alt, hvad der kunne slæbe sig af sted i dansk pop i 1985, og med det ædle formål at skaffe penge til ofre for hungersnøden i Etiopien.

Svaret er enkelt. Om end måske en smule overraskende. Selv om Kim Larsen vist aldrig kaldte sig socialist, holdt han typisk med de små. Og hvordan det kunne undgå at omfatte sultende etiopere, forklarede han året efter i musikmagasinet MM, hvor han som eksempel nævnte, at for ham gav det mening at støtte Mødrehjælpen i Randers.

»Derimod kan jeg ikke forstå det der med Afrika«, sagde han. »Misforstå mig nu ikke, jeg synes, det fint, de gør det, men for mig er det for langt væk, jeg har aldrig været der«.

Så pludselig gad han godt

Og så lige pludselig, når verden mindst ventede det, kunne han sige: Ja.

Typisk når det gjaldt en hjertesag. Og så var det, uanset hvem der spurgte, og hvor mange der lyttede. Det kan journalist på Politiken Mette Olsen bekræfte.

En decemberaften i 1991 blev hun vækket af telefonen, efter at hun og en anden kollega, Heidi Højgaard, var faldet i søvn i Heidis lejlighed i København oven på en udmattende dag med arbejde på deres fælles afgangsprojekt til journalisthøjskolen. Mette Olsen rejste sig og tog telefonen.

»Det er Kim!«, blev der råbt.

De havde ikke drømt om, at deres henvendelse ville bære frugt. Men for Kim Larsen var emnet helligt. Det var et portræt af Niels Højlund, senere kendt fra TV 2’s debatprogram ’Højlunds forsamlingshus’. Kim Larsens yndlingslærer, da han som ung i nogle måneder på Askov Højskole havde fået nye øjne at betragte litteraturen, livet og verden med. Så Kim Larsen gik i gang med at fortælle om sin mentor. Meget højt. Og i et helt kvarter.

»Kvaliteten ved Niels Højlund er, at han er sandhedssøgende. Han ville hele tiden have os til at stille spørgsmål ved vores holdninger«, sagde Kim Larsen om læreren, der fik ham til at læse såvel Kapitalen som Bibelen.

»Han fik revet mit sind i stykker«, sagde han.

»... så jeg selv måtte finde ud af at samle det igen«.