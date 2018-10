Efter 4 år er den danske megastjerne Mø klar med sit andet album: »Jeg har været så bange for at miste mig selv«

»Jeg har hele tiden været så bange for at miste mig selv. Det ville jeg bare ikke have skulle ske. Jeg ville ikke bare flyve af sted på en eller anden bølge, men lige pludselig ville alle mulige seje mennesker, som jeg så op til, bare arbejde med mig. Det var ret tummelumsk. Selv om det var et luksusproblem. Jeg havde jo pludselig chancen for at bryde igennem sådan rigtig stort«, fortæller hun.

Hendes ansigtsudtryk afspejler en blanding af vantro og selvfølgelighed. Det er et vildt eventyr. Men nogen skal det jo overgå, og hvorfor ikke hende, der har ønsket det så brændende?

Den svære 2’er

»Det har været en meget anderledes plade at lave«, siger hun om ’Forever Neverland’.

»På den første var det egentlig bare mig, der sad ved et klaver med mine sange, og så kom Ronni Vindahl og lavede produktionerne. Det hele var meget fokuseret. Denne gang begyndte jeg så småt at skrive i 2015. Jeg var på det tidspunkt rimelig stilforvirret. Man vil jo gerne være sig selv, men man vil heller ikke gentage sig selv. Man vil gerne udvikle sig. Så blev ’Lean On’ et verdenshit, og så blev det pludselig meget sværere ’bare’ at lave den anden plade«.

Sangene blev flere og flere, og de stak ud i mange retninger, og det var langtfra allesammen, hun selv kunne mærke. Musikkens rum havde altid været hendes zone. Hendes helt personlige rum. Nu var det blevet et stresset sted. Hvor hun var i tvivl om, hvor gode hendes ting rent faktisk var.

»Uanset om folk synes, jeg er god eller ej, tror jeg, at de gerne vil høre noget autentisk«, siger hun.

Jeg har hele tiden været så bange for at miste mig selv. Det ville jeg bare ikke have skulle ske. Jeg ville ikke bare flyve af sted på en eller anden bølge, men lige pludselig ville alle mulige seje mennesker, som jeg så op til, bare arbejde med mig. Det var ret tummelumsk.

Hvis ikke man selv kan føle sin musik, er den gal. Og på en eller anden mærkelig måde ved man det jo. Hver gang.

Det var først, da Mø i slutningen af 2017 mødte den canadiske musiker og producer Stint (Ajay Bhattacharya), at hun fandt den rigtige samarbejdspartner og igen begyndte at tro på sig selv og sine sange.

Foto: Emma Sejersen Mø har omsider fået tid til at lave sit andet album med titlen ’Forever Neverland’. Der er smæk på popmusikken, og attituden er genkendelig. Det er popmusik, der går lige efter struben, men sunget af en nu lidt ældre udgave af en selvrådig dansk efterskolepige. Fynske Karen Ørsted fra Ubberud.

Mø har omsider fået tid til at lave sit andet album med titlen ’Forever Neverland’. Der er smæk på popmusikken, og attituden er genkendelig. Det er popmusik, der går lige efter struben, men sunget af en nu lidt ældre udgave af en selvrådig dansk efterskolepige. Fynske Karen Ørsted fra Ubberud. Foto: Emma Sejersen

Tingene tog form for Mø, der indrømmer, at hun som stjerne midt i en streamingtid lider af en gammeldags kærlighed til albummet. Hun havde på en måde sange nok allerede for to år siden, men det var ikke det rigtige album.

Og er der noget, Mø vil, så er det, at de, der lytter, skal føle, at de er tæt på hende. Som stemme, som person, som figur. Det giver albumformatet mulighed for.

»Man skal kunne mærke, at det kommer fra en person. Man skal kunne høre, det ikke bare kommer fra en, der vil tjene penge. En af grundene til, at Stint og jeg kunne noget sammen, er, at vi begge kommer fra noget mørkere end popmusik. Han har været i et hardcoremiljø i Vancouver, og jeg kommer fra noget punket. Men vi elsker begge to popmusik«.

Poppunkens paradoks

At komme med sådan en antiautoritær kerne og lave popmusik, som brager igennem, fordi publikum derude genkender attituden og spejler sig i den, må vel nærmest være dit grundlæggende paradoks?

»Det er et paradoks! Men jeg tror også fuck, at det er min styrke. At det bare skal være personligt, at det skal have noget riv, være skarpt og være kunstnerisk! Men jeg kommer måske også nogle gange til at holde mig tilbage, fordi det er så vigtigt for mig ikke at være noget, jeg ikke er«, siger Mø og nærmest flyver rundt i stolen, mens hun understreger sin pointe.

»Kører du et fake show, holder det ikke«, konstaterer Mø, der de senere år har levet en stor del af sit liv i Los Angeles, hvor man vist nærmest per automatik bliver en ekspert i at genkende den slags.

Du er på en måde heldig at leve i en tid, hvor individualitet er en massevare. Man vil rigtig gerne være mange sammen, som allesammen føler sig som enere sammen. Hvis musikken tilbyder den følelse, kan man gå ind i det brede rum uden at forråde sig selv?

»Jeg er fuldstændig enig, men det er stadigvæk svært at holde fast, når den helt kæmpestore chance byder sig til«, konstaterer Mø og kommer med entusiastiske lyde og fagter, som bedre end mange ord illustrerer, hvordan det var at være Karen fra Ejlstrupvej og pludselig stå på alverdens scener med ikke blot et hit, men med verdens største monstermegahit.

Foto: Emma Sejersen »Inden jeg kom til L.A. for første gang for fem år siden, var det bare drømmen at bo derovre. Sol og palmer og de megarige. Nu har jeg været der. Og der er fedt i den der L.A.-boble, hvor der er studier på hvert eneste gadehjørne, og hvor der bliver lavet megahits af Beyoncé, og stjernerne går rundt. Men det er også en boble«.

»Inden jeg kom til L.A. for første gang for fem år siden, var det bare drømmen at bo derovre. Sol og palmer og de megarige. Nu har jeg været der. Og der er fedt i den der L.A.-boble, hvor der er studier på hvert eneste gadehjørne, og hvor der bliver lavet megahits af Beyoncé, og stjernerne går rundt. Men det er også en boble«. Foto: Emma Sejersen

Mø har fået en kæmpekarriere i lynfart på basis af relativt lidt materiale, så det er på alle måder et skæringspunkt, at hun nu har fået lavet ’Forever Neverland’. Vil hun stadigvæk være det friske pust? Eller er hun allerede gårsdagens komet? I de sociale mediers tidsalder handler det ikke altid om kvaliteten, når popkulturens flygtige fokus flytter videre.

»Jeg har altid været superbange for at blive voksen. Også da jeg var barn. Jeg var megameget tryghedsnarkoman. Hver gang jeg skulle sove ude eller skulle på lejrskole, blev jeg overmandet af hjemve«, husker hun og kommer med en lige så autentisk som ironisk tudelyd.

Peter Pan flyver igen

»Det var lidt det samme, da jeg blev teenager. Den der angst for at blive ældre. Buuu-huuu, det kan jeg ikke overskue! Jeg har altid været bange for, at det nu skulle være mig, der var den ansvarlige og tage voksne beslutninger«, siger hun om albummets titel, ’Forever Neverland’.

Det henviser til Ønskeøen. Til Peter Pan-syndromet og rockmusikkens forgudelse af the lost boys.

Så det er en personlig titel, fastslår hun. Men også en hilsen til en narcissistisk tid, hvor det hele handler om Instagram og om, hvor mange likes man kan få. Hvis man kun viser de pæne sider frem.

»Inden jeg kom til L.A. for første gang for fem år siden, var det bare drømmen at bo derovre. Sol og palmer og de megarige. Nu har jeg været der. Og der er fedt i den der L.A.-boble, hvor der er studier på hvert eneste gadehjørne, og hvor der bliver lavet megahits af Beyoncé, og stjernerne går rundt. Men det er også en boble. Jeg jorder bare rundt i en Uber fra den ene session til den anden og til lunch«.

»Jeg synes, det er fedt, at det er så ambitiøst, men det kan også blive lidt samlebåndsagtigt«, siger Karen.

Kan det være svært at holde fast i sig selv?

»Jeg har da nogle gange tænkt: Hvor er Karen, der sad og spillede klaver? Jeg har haft lidt angst, når det gik hurtigt. Jeg synes, det kan være svært at skulle åbne over for vildt fremmede mennesker. Men efterhånden har jeg fundet nogle mennesker, jeg synes, det er trygt at arbejde sammen med. Man skal udfordre sig selv, og man skal udvikle sig, men man skal også holde fast i sig selv. Det er en fin balance«. Og ikke helt let, fornemmer man.

Foto: Emma Sejersen

Foto: Emma Sejersen

»Jeg er sygeligt bange for, at tingene ændrer sig. Og for at de ikke gør det. Det er vel nærmest et kompleks«.

Det lyder jo ret dynamisk som indre modsætning. Måske har du fundet en ret barnlig måde at være voksen på med masser af leg og ansvar og opmærksomhed. En fandenivoldskhed parret med lidt grundangst?

»Ja, jeg tror, jeg er det helt rigtige sted«, siger sangskriveren, der kan kunsten at forvandle en lille konflikt til masser af medvind.

»Jeg ved godt, jeg lyder som en idiot, når jeg siger det, men jeg har jo altid gerne villet være i spotlightet. Også selv om man er meget blottet hele tiden«.

»Jeg ved godt, at folk ikke tror på det, men jeg er samtidig ret introvert. Jeg synes, det er anstrengende, at man skal være så mega udadvendt i vore dage. At man bare skal kunne stå og plapre løs. Jeg har brug for at være alene og bliver let genert. Når jeg er sammen med sådan nogle store kanoner, bliver jeg vildt genert!«.

Hvor meget er der tænkt over figuren?

»For mig har jo altid bare været ... mig. Jeg ved godt, at folk herhjemme ser på pelsjakken og ser på mig som en karakter, men jeg har aldrig set mig selv sådan. I starten af min karriere fik jeg stress over, hvem jeg skulle være, så jeg valgte bare at være mig selv. Det er jeg stadigvæk«.