Det er nemt at rynke på næsen ad toeren: Anmelderne kan ikke blive enige om Mø's nye plade Det længe ventede album fra Mø er landet, og det har fået anmelderne til tasterne. Flere flotter sig, selv om det kan være svært at matche sin forgænger.

Det er saftsuseme svært at være nummer to, ligegyldigt om vi taler søskendepar eller stor kunst. Se bare på ’Dirty Dancing 2’ eller ’Den Blå Lagune 2’, men sangerinden Mø, der nærmest ikke behøver en introduktion, har kastet sig ud i det med sit spritnye album ’Forever Neverland’.

Det har utvivlsomt fået flere anmeldere til at dreje rundt på kontorstolene i ren eufori. En af dem, der har udtalt sig om den længe ventede toer, er Soundvenue. De giver fire stjerner og skriver, at mange af sangene har en stor grad af eftertænksomhed, knap så quirky som tidligere – måske lige med undtagelse af nummeret ’Nostalgia’:

»I stedet er det den sårbarhed, der med årene har fået mere og mere plads i MØ’s musik, der er i højsædet på ’Forever Neverland’«.

Generelt holder de sig i den positive ende og beskriver værket som »solidt, upåklageligt håndværk«, en værdig opsamling på hitalbummet ’No Mythologies to Follow’. Dog kan det være svært at se, hvad der for alvor adskiller hende fra ligesindede, skriver de.

Marionetdukke på popscenen

Ekstra Bladet, der giver tre stjerner, er som altid ikke bleg for at følge i det mere slibrige spor og skriver, »at der er tale om et længe ventet album fra en sjælden verdensstjerne, men at der desværre ikke er noget sjældent ved albummet«. Det sker under overskriften ’Den fynske verdensstjerne sælger ud’, men sangerinden får også en rosende kommentar med på vejen, pakket godt ind:

»MØ’s skæve personlighed er trukket længere i baggrunden, men modsat så mange andre marionetdukker på den overbefolkede popscene, så har man dog fortsat et indtryk af, at der befinder sig et menneske af kød, blod og selvbestemmelse inde bag hendes spraglede facade«.

Som om en lang række sangskrivere og producere har udstyret MØ med et noget tilforladeligt og ufarligt materiale, skriver Ekstra Bladet. At sangen ’I Want You’ lige så godt kunne have været afsat til Justin Bieber eller Britney Spears, og at ’Imaginary Friend’ også er anonym i en udvandet genre, hvor Tove Lo, Zara Larsson og Charli XCX er klonet til uigenkendelighed.

Også Politiken skriver, at det er et album, »vi har ventet en anelse utålmodigt på« og giver fire rosende hjerter. Selv om det ikke slår debuten fra 2013. I albummet søger MØ tilbage til barndommen mod Ønskeøen som en anden Peter Pan, »undervejs med et tåget, lidt fucked temperament«.

Samtidig spås Diplo-nummeret ’Sun in Our Eyes’ som sommerhit, selv om det er de mærkelige sange som ’Blur’, der står stærkest i hjernen. Hun stiller sig pragmatisk mellem sine forskellige temperamenter og mister en smule af den intensitet og ’wowfaktor’, der gav hende gennembruddet og hendes unikke ståsted i moderne pop.

Kendisbyen, der trækker

Berlingske giver fem stjerner og kører videre i hollywoodsporet og mener, at f.eks. nummeret ’Beautiful Wreck’ lidt for simpelt gentager den tropical house-lyd, der også karakteriserede ’Lean On’. Roserne falder i form af, at ligesom sin forgænger, ’No Mythologies to Follow’, er MØ’s nye album spækket med sange, der lyder som potentielle singler:

»Hollywood kommer nok ikke til at give slip på hende lige fremover«.

I B.T.s femstjernede anmeldelse er der også fokus på landet over there, og de skriver, »at det er godt produceret, kælet for detaljerne, selv om der flere gange lånes fra den Major Lazer-agtige reggaebølge«.

Alligevel kan Mø være stolt af det endelige resultat, et stærkt »cømeback« med dansable pophits fra den helt særlige »Mø-skuffe«. Selv om det kan være svært at høre det helt klare verdenshit.