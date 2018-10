Lydmor og Kasper Bjørke laver eksistentialistisk elektronisk musik til ﬁlm, der ikke ﬁndes endnu

Lydmor og Kasper Bjørke laver eksistentialistisk elektronisk musik til film, der ikke findes endnu Lydmor og Kasper Bjørke har kastet sig ud i store fortællinger. Den ene gransker dødeligheden, den anden flygter langt ind icomputermenneskets fremtid.

Kun to uger inden sin 35-års fødselsdag opdagede lægerne, at Kasper Bjørke havde en tumor.

Prognosen var positiv, men angsten sneg sig alligevel ind på livet af ham. På ’The Fifty Eleven Project’ har han brugt musikken som terapi.

Med hjælp fra strygere og ambient elektronisk musik gransker han livet og døden med store filmiske følelser. Det er som at svæve at lytte til det tolv et halv minutter lange åbningsnummer ’Line of Life’. I denne komposition er vi betragtere og besøgende i livet, der folder sig ud som en smuk og abstrakt Terrence Malick-film.

Man får følelsen af soundtrack til film, der ikke er lavet endnu. Det biograflærred, vi har, er blankt, og så er det bare med at gå i gang med at bruge lyden til at forestille sig scenerne.











Albumanmeldelse Kasper Bjørke: Fifty Eleven Project. Kompakt.











Albumanmeldelse Lydmor: I Told You I'd Tell Them Our Story. HFN Music

Ren lydterapi

Dette album viser helt nye sider af Kasper Bjørke, der er kendt for helt andre stemninger.

Kasper Bjørke udgjorde den ene halvdel af den elektroniske duo Filur. Sammen med Thomas Barfod, der også er en del af det elektroniske orkester WhoMadeWho, kombinerede han disco og house og gjorde elektronisk musik til radiovenlig pop.

Bjørke debuterede med soloudgivelsen ’In Gumbo’ i 2007, som var en elektronisk kollage af avantgarde-pop, 80’erpop og moderne tysk techno. Kasper Bjørke har indkapslet lyden af 2010’ernes hippe natteliv i København og har gang på gang blandet den indadvendte indie med natklubbens udadvendte stemning.

Han er i folden hos det tyske pladeselskab Kompakt, som i 00’erne herskede over en populær minimalistisk technobølge. Kompakt blev lig med kvalitet og fik et følge af fans, der dansede tjekket og selvbevidst i skinny jeans, sneaks og hættetrøjer fra American Apparel. Det var dem, der tog på natklubberne Watergate og Berghain i Berlin og lyttede til Kompakt-navne som Michael Mayer, Superpitcher, Ellen Allien og Justus Köhncke.

Kasper Bjørke har på dette album forladt den klassiske kompakte lyd og har allieret sig med en strygekvartet. ’The Fifty Eleven Project’ er en lydterapeutisk dokumentation i form af elleve smukke kompositioner.

Opklaring i mørket

Det er et arkiv over angstens stadier. Angsten kommer snigende ganske roligt og sætter alting i et større perspektiv, jo mere albummet folder sig ud. Det er langtfra en klaustrofobisk form for angst, vi lytter til, men en universel angst; den, vi er fælles om som mennesker; den angst, der bunder i vores uvished om, hvad døden er for en størrelse, og hvad vi i grunden skal bruge den til.

Albummet går i en ny og mindre storladen retning på numrene ’Dur for Vitus’ og ’Os’, hvor det mørke vejr klarer op, med musik, der godt kunne minde om Brian Eno, når han er bedst, altså når ambientlydene får personlighed og bryder den stoiske stemning.

Det kan til gengæld være svært at mærke nerverne i Bjørkes lyd. Der er ingen paniske udsving, det er nærmere et meditativt rum, der giver mig lyst til at tage dybe eksistentialistiske indåndinger.

Lydens scenograf

Det er en smuk bevægelse fra Bjørkes requiem for de dødelige over i det futuristiske lydlandskab, som Jenny Rossander har skabt på sit album ’I Told You I’d Tell Them Our Story’. Som en arkitekt bygger hun, under aliasset Lydmor, kulisser til scener i en futuristisk fremtid.

Alle sangene er skrevet over en længere periode, hvor hun opholdte sig i Shanghai, den kinesiske storby, der er prydet med neonreklamer. Lydmor har skruet ekstra meget op for neonfarverne. På forsiden af albummet ses Shanghais skyline i et drømmende rødt filter, der minder om den forladte forlystelsesplanet, som Harrison Ford har forskanset sig på i den nyeste ' Blade Runner'-film.