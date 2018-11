Koncertanmeldelse: De infernalske guitarer er et flablet greb, der bringer os ud af filmens tid og rum i suverænt tilrettelagt musik til mesterværket Jeanne d'Arc Carl Th. Dreyer godkendte aldrig selv et lydspor til sit mesterværk om Jeanne d’Arc. I Koncerthuset onsdag fik vi en moderne version, der både ramte følelserne og det visionære.

Fem dybt koncentrerede guitarister sidder på rad og række foran dirigenten Charles Hazlewood, der kigger op på nærbillederne af Jeanne d’Arc, der tøvende svarer på forhørsledernes spørgsmål. Fem guitarister, der ikke engang spiller specielt meget på deres instrumenter.

Koncertanmeldelse









Jeanne d’Arcs lidelse og død. Koncert og film: Adrian Utley og Will Gregory. DR Koncerthuset. Koncertsalen. Onsdag.

Men der må være brug for dem alle til at ramme lyden af kvinden, heltinden og helgeninden, der brændes på bålet for kætteri og for at gå i mandetøj.

En skøn og og helt tilpas genreforvirret lyd, der også består af harper, tangenter, blæsere og klassiske trommer – samt hele det københavnske Ars Nova-kor.

Det er passende nok allehelgensaften, og vi er kommet for at se Carl Th. Dreyers stumfilm-mesterværk fra 1928, og vi er kommet i håbet om, at man ikke vil ødelægge den med ny musik, for taler filmen ikke udmærket for sig selv?

Siger udtrykket i Maria Falconettis øjne ikke det hele, når hun som Jeanne d’Arc nægter, indrømmer for igen at nægte, at hun lyver, når hun siger, at Gud taler til hende, inden hun forsvinder i flammerne?

På den anden side er det mærkeligt at se en film helt uden lyd. Og mange forbindelser flyver gennem luften her i Koncertsalen.

Klassisk kormusik med religiøse undertoner og rock – dirigenten, der leder orkestret, filmen, der leder ham. Det er rent filmguld, man har fat i her.

’Jeanne d’Arcs lidelse og død’ findes på de fleste lister over verdens bedste film og er i sig selv omgærdet af myter.

I mange år var Dreyers egen version forsvundet i en ildebrand, indtil nogle filmruller dukkede op på et sindssygehospital i Oslo i 1981.

Den nyrestaurerede version fra sidste år får hver en fure i præsternes ansigter og hver en ildevarslende følelse i Jeannes til at træde frem med et foruroligende nærvær.

Dreyer godkendte aldrig selv et lydspor til sit mesterværk. Der har været adskillige bud på, hvordan filmen skulle lyde. Julia Holter har lavet en, det samme har Nick Cave og Cat Power.

Men det er Adrian Utley og Will Gregory – den første kendt fra Portishead, den anden fra Goldfrapp – der har skabt musikken her, en opgave, de løser helt forrygende godt, med et usentimentalt fokus på filmens overflod af følelser.

Det tager noget tid for mig at finde ud af, hvordan seancen skal opleves, indtil jeg overgiver mig til lærredet og snart glemmer, at musikken ikke kommer inde fra filmen.

Musikken er tilrettelagt med en suveræn sans for rytmen, stemningsskiftene, det indre og det ydre drama, den er tilpas tilbageholdende, giver plads til det, der primært må forstås gennem billeder, bliver aldrig primitivt kommenterende.

De klassiske elementer og koret, der både lyder af noget middelalderligt og af minimalistisk kompositionsmusik, fungerer bedre end det post-rockede, der kan føles lidt tidstypisk 90’er-agtigt.

Men mod slutningen af filmen, hvor musikken længe har været ærbødigt afventende, træder den anderledes voldsomt og idiosynkratisk i karakter – og paradoksalt nok helt i filmens ånd – da Jeanne lider på bålet, og en længere passage med kor slår over i infernalske guitarer.

Et flabet greb, der transporterer os ud af filmens tid og rum. Det er lige præcis så modigt, som det skal være. Og så er det slående, hvor frisk den 90 år gamle film føles i dag.

Hvad der kunne minimere filmen og virke anakronistisk, kommer her til at virke visionært. Som en heltinde og en filmskaber, der kender fremtiden.