Trippelanmeldelse: Dirigenter med speciale i tidlig musik tager fat i romantikerne Schubert og Brahms og ryster dem, så helt nye ting falder ud af musikken Man kan gå til musikken bagfra, eller man kan opdatere den. To dirigenter får musikken til at leve på nye præmisser, mens en tredje tror, det hele skal lyde som Mozart.













Det sprutter og sprudler, som om det var en opera af Mozart!

Dirigenten René Jacobs tager Schubert bagfra, musikhistorisk set.

Den belgiske maestros store passion er 1700-talsgeniet Mozart, og dét kan tydeligt høres på et nyt album, hvor Jacobs tager fat i kraven på Mozarts romantiske efterfølger, Franz Schubert, der slog sine folder i begyndelsen af 1800-tallet. Med et blændende orkester bevæbnet med gamle periodeinstrumenter får han Schuberts 1. Symfoni til at lyde som noget, den ikke er. For det her er jo ikke en opera af Mozart.

Schubert: Symfoni nr. 1 og 6









B’rock Orchestra. Dirigent: René Jacobs. PTC.

Resultatet bliver flot og forkert på samme tid. Læser man Jacobs’ forklaringer, der med entusiasme gennemgår symfonierne med referencer til snart det ene, snart det andet stykke af Mozart, bliver det lettere at gå med på legen, og den håndværksmæssige finish fejler ikke noget. Det belgiske orkester med det smarte navn B’rock spiller skarpt i en optagelse, hvor stramme paukeløb og selvsikre strygere dominerer billedet.

Det er et farverigt band, men de presser Schubert op i et tempo, hvor det går ud over præcisionen i afleveringen, når det går allerstærkest. Sammen med Jacobs får de mig til at lytte. Men bagefter sidder jeg tilbage med følelsen af at have lyttet til et postulat.

Mozartsk følsomhed

På et nyt livealbum fra den berømte Concertgebouw i Amsterdam kan man opleve en dirigent, der er ekspert i en endnu ældre komponist, nemlig Bach, men som ikke desto mindre kan få Schubert til at lyde som Schubert. Her er lethed og intenst drama, flugt og fløjtede melodier i den 5. Symfoni.

Schubert: 5. Symfoni m.m.









Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Dirigent: John Eliot Gardiner. SDG.

For britiske John Eliot Gardiner dirigerer Schubert, så man på en gang kan høre hans rødder og – vigtigst – hans personlige, nye romantiske tonesprog.

Gardiner går efter at karakterisere hver eneste musikalsk idé, og den overordnede lethed ligger langt fra Jacobs’ pompøsitet.

Sjovt nok er det i øvrigt hos Bach-eksperten Gardiner, man hører det klareste ekko af mozartsk følsomhed i måden at omgås Schuberts noder på. Men her sker det, så det virker, som om dirigenten har fundet ind til det, der er kernen i musikken. Sturm und Drang sætter en væsentlig del af dagsordenen, og det klæder selv symfoniens menuetsats, der kaster tankerne tilbage til Schuberts dramatiske gennembrudslied, ’Erlkönig’.

Ligesom Schubert blev født lige godt fem år efter Mozarts død, blev Brahms født, bare små fem år efter Schubert var lagt i graven. Brahms skrev sine orkesterserenader for at øve sig i at lave symfonier, og Gardiner og hans orkester spiller serenaden i A-dur, så musikken risler og varmer.

Man kan mærke, træblæserne føler sig lidt spærret inde af stramme anvisninger fra dirigenten, men ellers mangler her hverken elegance, spændstighed eller symfonisk substans i fortolkninger, som ikke pakker noget ind. Desværre er lyden ikke optimal på disse liveoptagelser. Men sådan som musikken bringes til live, er de alligevel fire fuldgode hjerter værd.