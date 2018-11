Så mænd græder: Blockbusterfilm trækker unge til symfonikoncerter

FAKTA

Billetsalg til nye koncertformer

Koncerthuse overalt i Europa har succes med filmvisninger med livemusik. Et tjekkisk orkester har ligefrem gjort det til deres levevej.

Musikhuset Aarhus havde skandinavisk premiere på ’Ringenes herre – de to tårne’, som de selv producerede sammen med Aarhus Symfoniorkester, et 80 mand stort kor og et børnekor. 40 pct. af de 10.000 publikummer er under 30 år, og 70 pct. er under 40. Mænd står for 46 pct. af det samlede billetkøb.

DR Symfoniorkester har også stor succes med film- og gamingkoncerter. Samtlige koncerter har været udsolgt siden begyndelsen i 2016. En filmoptagelse af DR’s opførelse af musikken fra westernfilmen ’Den gode, den onde og den grusomme’ har i skrivende stund over 15 millioner visninger.

Samtidig ser det klassiske publikums gennemsnitsalder ud til at være faldende. I perioden 2010-15 faldt den faktisk med hele 7 pct..

