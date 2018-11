Anmeldelse: Supermand og hans søn spiller sikker Mozart Der flyttes ingen hegnspæle, men nyt live-udspil fra Berlin er saftigt og stilsikkert.











W.A. Mozart: Kvartet nr. 1 og 2 for violin, bratsch, cello og klaver. Daniel Barenboim m.fl. Deutsche Grammophon.

Seneste udspil fra supermanden Daniel Barenboim er et livealbum, og man kan høre, der er et ret stort rum omkring musikerne, som spiller. Men det fungerer akustisk godt, og når man læser i noterne til indspilningen, finder man ud af, at der er tale om den nye Pierre Boulez-sal i Berlin, hvor Barenboim er musikchef ved statsoperaen.

Barenboim sidder selv ved klaveret i selskab med tre yngre strygere, hvoraf violinisten er hans søn, Michael Barenboim. Emnet er kvartetter af Mozart, og den alvorlige mol-musik klinger saftigt og stilsikkert, selv om strygerlyden er fuldfed, og musikerne ikke spiller på periodeinstrumenter.

Resultatet fungerer professionelt uden at bryde grænser

Barenboims musikalitet kommer til fuld udfoldelse i musik, der ikke er teknisk vanskelig at spille, og resultatet fungerer professionelt uden at bryde grænser eller flytte en eneste hegnspæl i det velfriserede klassiske landskab.

Dejligt at være til stede

Her er god energi, og de fire spillende er lydhøre og disciplinerede. Sammen leverer de levende mainstream-fortolkninger af Mozartværker, vi kender og elsker, og sønnens violinspil er smukt. Med matteret-lysende klang og en sikker frasering, der smelter formfuldendt sammen med kollegaernes.

Førstesatsen i den anden kvartet er fuld af energi, fremdrift og nærvær, og man kan høre musikerne vende nodebladene, inden de går videre til næste sats.

I finalesatsen af det samme værk, som i det hele taget er det friskeste af de to, er der endnu mere livlighed, og alt i alt kan man roligt kaste sig i armene på far og søn Barenboim samt medspillere. Man bliver ikke chokeret af deres bud på Mozart. Men man bliver heller ikke holdt hen med ligegyldig musiceren.

Der er fuld applaus bagefter, som man måske godt kunne have fadet i lidt tidligere. Men fortjent er den, og det er dejligt som albumlytter at føle, man er så meget til stede ved en live-begivenhed.