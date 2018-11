Indvandrende hollændere, Løkkes luskerier og Amagermanden: Bisse kommer vidt omkring på nyt Danmarksalbum. Men insisterer på at mødes på Kongelundskroen

Bisse tropper op med en blå hovedbeklædning, som mest af alt ligner en puddel, der er eksploderet i en bøtte blå maling. Han har sat os stævne på Kongelundskroen. Helt derude ved det gamle Kongelundsfort på spidsen af Amager, hvor kragerne og de gule busser vender. Det er der selvfølgelig en mening med. Både den blå hue og dette rendezvous på den yderste pynt, hvor canadagæs i flok og fly på stribe flyver lavt hen over.

»Jeg var ude at plukke havtorn med en kammerat. Vi gik en gråvejrsdag i den typisk danske modvind, og lige pludselig så vi under en havtorn stenen med inskriptionen »Poul, verden ældste kitesurfer«. Så er det jo som sangskriver, man straks føler sig kaldet til at skrive en sang! Den her verden er så skør og forunderlig, og det føler jeg mig forpligtet til at skrive om«, siger Bisse.





Min musik er som Kongelundskroen. Man kommer kun ud til den, hvis man har truffet en beslutning

»Når man bliver konfronteret med evigheden og døden på sydvestpynten med favnen fuld af havtorn, føler man sig pludselig som del af et tableau. ’Ung mand med favnen fuld af havtorn kigger ned på Poul, verdens ældste kitesurfer, stedt til hvile der’. Det er sådan, pladen er blevet til. Jeg ville skrive en danmarkshistorie, men jeg ville gerne skrive min egen historie. Det er ikke research, men tableauer og billeder, jeg skriver ud fra«.

Blå Bog Bisse Bisse blev født som Thorbjørn Radisch Bredkjær i 1987. Først sanger og sangskriver i Spillemændene, men solodebuterede med ’PMS’ i 2015. Har præsteret et nærmest uhørt produktionstempo. Det netop udsendte album ’Tanmaurk’ med Copenhagen Phil er nummer 9 på mindre end 4 år. Gang på gang har anmelderne lagt sig fladt på maven for Bisse som sangskriver og performer. Som foreløbigt hovedværk peger mange på ’Højlandet’ med sangen ’6 hjerter til livet’ som Bisses hidtil mest populære sang. Lucia Odoom gav det nye album 5 hjerter i denne uge. Bliver sammenlignet med bl.a. C.V. Jørgensen, men er at betragte som et fænomen, man aldrig helt har hørt eller set magen til dansk musik. Vis mere

»Min musik er som Kongelundskroen. Man kommer kun ud til den, hvis man har truffet en beslutning«, konstaterer Bisse, der gang på gang benover anmelderne, men stadig må drømme om at nå det helt store publikum. Men drømme gør han. Det er hans måde at leve og ånde på, fornemmer man. Han betegner da også sin nye danmarksplade ’Tanmaurk’, som en réve om Danmark. En henført drøm. Som den blå huehat er med til at sætte i scene.

Det er en blå floshat,forklarer den altid udklædningsglade Bisse. I hollænderbyen St. Magleby i Dragør Kommune var floshatten en kanut af kameluld, man fik lov til at gå med til højtider, når man ikke længere var ungkarl med flad filthue, men var kommet i sikker havn. Og er Bisse ikke blevet gift, så har han i hvert fald som markeret på den nye sang ’Viv’ mødt sin drømmekvinde med blå baret og lysende teint. Bliver det på et tidspunkt til små bissebørn, så skal der ikke lyde nogen protester fra ham, røber han.

Der er ikke nogen stepper i Danmark, men Bisse er ude over dem alligevel i løbet af nul komma fem. Hans krop er spinkel, men der er vidder i hans dramatisk-skælmske øjne. Kigger man ind i dem, mens han snakker, får man hurtigt øje på flammende bål, finurlige fakta og dramatiske skygger. Ordet Kongelunden har sat gang i meget i Bisses kærlig-kritiske revy og opgør. Fra hedenold og hollænderbyen til ’Amagermanden’. Selv om han er klejn af statur og bor på pandekagen Amager, er Bisse på en måde en af de kæmpehøje i fladlændernes land.

»Jeg ville gerne lave et landsdækkende album. Derfor lavede jeg en danmarksplade og ikke en ... sjælsdækkende plade«, siger han, mens han leder efter og smager på ordene.

I forbifarten får han lige mindet om, at ’Ved Kongelunden’ jo var en hyggelig dansk film fra 1953 med Ove Sprogøe og Dirch Passer. Den med ølombærer Olsen og ’Der kommer altid en pige og en sporvogn til’, og Dirch ligger begravet på Dragør Kirkegård og boede Ove Sprogøe ikke lige i nærheden i St. Magleby og ...

Bisse og symfonikerne

Sådan er det med stort og småt på hans nye album ’Tanmaurk’ (som Danmark skrives på Jellingestenen), der både afslutter hans danske trilogi og er noget helt nyt i kraft af samarbejdet med Copenhagen Phil.



Hos Bisse er der musik i ordene og fortællinger i musikken og begge dele har overlevet mødet med det store orkester, som ellers nok kan dupere popsangere med al sin symfoniske magt og vælde. Men Bisse lyder mere som et legebarn, der har fået lov at lege med verdens største stykke legetøj.



»Jeg blev spurgt, om jeg ville lave noget med Copenhagen Phil, og det siger man jo ikke nej til. Det var et stort arbejde, men en fed mulighed. En sang som ’Grand Danois’, der er min lille danske symfoni i fem satser, ville jeg aldrig kunne have skrevet, hvis ikke jeg havde symfoniorkesteret i tankerne. Man tænker bare på en helt anden måde«.

Bisse var fast besluttet på ikke at blive spist til morgenmad af det store orkester, men mærkede alligevel det hele gynge lidt, da han stod der med sine »forkromede og forkvaklede ideer« foran det store orkester.

»Det var et virkelig stort puslespil, men de spiste mig ikke til morgenmad. Det var et stort taffel. En fælles buffet«, konstaterer Bisse synligt tilfreds, mens vi på Kongelundskroen sætter tænderne i gode danske spiser som sild fra tønde og friskfangede smørstegte fladfisk.

Når du har hørt ’Tanmaurk’ bagefter, kan du så genkende sig selv i det på samme måde, som du plejer?

»Ja, det synes jeg. Der er nogle steder, hvor jeg godt kan høre, at jeg har været ude på dybt vand, men det skal man jo også være. Det er en oplevelse, der gjorde mig meget ydmyg«, fortæller Bisse om mødet med en uvant følelse.

Danmarkshistorien – det er stort, og der er mange store følelser med. Det gav simpelthen god mening at arbejde med den historiske symfoniske form. Man må godt komme op på de høje nagler. Jeg er nu heller ikke så god til det andet

Ville du have lavet en danmarksplade uden dem?

»Jeg ville nok have ventet. Men nu gav det så god mening. Skal man synge om sit fædreland og sit mødreland«, siger han med teatralsk bævende røst, »bliver det jo meget svulstigt. Det kan det i hvert fald ikke undgå at blive for mig. Det bliver også makabert og sarkastisk, men der kommer mange følelser i spil. Danmarkshistorien – det er stort, og der er mange store følelser med. Det gav simpelthen god mening at arbejde med den historiske symfoniske form. Man må godt komme op på de høje nagler. Jeg er nu heller ikke så god til det andet«, griner Bisse.

Saxo og Bisso Grammaticus

Bisse genkender noget af sig selv i krønikeskriveren Saxo. Historikeren som digtede løs om danerne ud fra de forhåndenværende søms princip. Var der en kæmpehøj med en stendysse, betød det naturligvis, at der engang havde levet kæmper i landet. Bisse elsker den slags krønikeskrøner.



»Jeg vil gerne sammenlignes med Saxo Grammaticus. Bisso Grammaticus«, siger han og smager på navnet med et engleagtigt smil. »Saxo kaldte sit værk ’Gesta Danorum’, ’Danernes gerninger’. Det kunne man også kalde mit«, siger han om pladen, hvor der både er helte og skurke og plads til alt fra Lars Løkkes luskestreger til ’Amagermanden’s forbrydelser og grønlandsekspeditionen, hvor der omkom 79 fjorden i 1908, men også til poetiske udladninger fra undergrunden, som da »en blodsøjle skyder op / i mit støvede hjertes kalkbrud« på ’Kærestebrev til verden’.

»I det her flade land må vi bygge nogle luftkasteller og nogle affaldsforbrændinger, man kan stå på ski på, for at komme lidt op i højden«, konstaterer han om albummet, hvor fladlænderne på Lars Tyndskids marker kommer til at befolke en hel mytologi. Fladlandet som et vadested mellem syd og nord, der strækker sit himmelbjerg til vejrs, selv om det nærmest per definition ligger med røven i vandskorpen.

Albummet kommer landet rundt, men Bisses bopæl på Amager indtager en særlig plads med udsigten ud over fælleden som indbegrebet af fladlandsboernes mark.

»Amager Fælled er jo også det sted, hvor man henrettede folk. Det er derfor, man siger Ama’r halshug, når man skal sværge på noget«, oplyser Bisse Dramaticus, mens en marineret sildehaps glider ned.

Foto: Jacob Ehrbahn Udklædningsglade Bisses blå floshat er en historie om hollænderne på Amager. I Hollænderbyen St. Magleby i Dragør kommune var floshatten en kanut af kameluld, man fik lov at gå med til højtider, når man ikke længere var ungkarl med flad filthue, men var kommet i sikker havn, fortæller han.

»Vi er mange herude, men vi danskere er jo en blandet landhandel. Vi kommer mange steder fra. Jeg stammer selv fra Polen og fra en gård i Nordjylland. Min blå hat hører til en folkedragt fra Amager, men stammer oprindelig fra Holland, fordi Christian II inviterede hollændere til Danmark for at dræne og opdyrke Amager, så byen kunne få sine egne grøntsager. I dag har vi vores thaibikser. Det adskiller sig dybest set ikke så meget fra hinanden«, mener Bisse, der lige skal puste lidt ud efter mødet med symfonikerne, men selvfølgelig allerede mærker næste skive tage form i sine hyperaktive hjernevindingers støbeforme.

»Nu vil jeg lave et svindler- og gøgleralbum, hvor jeg kommer helt ned på jorden. Hvor jeg går i clinch med helt aktuelle emner. Det bliver sådan døgnflueagtigt«, erklærer han frejdigt. Titlen har Bisse allerede. Det skal hedde ’Tanzmaus’. Fordi hans band ikke kunne udtale ’Tanmaurk’. Første gang ordet Danmark optræder ufrivilligt transformeret til en tysk dansemus.

Manden har jo ret. Verden er et for underligt sted. I hvert fald når den ses med et Bisse-blik.