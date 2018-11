Henrik Friis: Der er vel ingen, der tror, at det kan lade sig gøre at drive et orkester på de vilkår? Til maj udgiver Underholdningsorkestret med fire års forsinkelse Beethovens samlede symfonier. Gad vide, hvad der så skal ske med det trængte orkester?

Søndag spillede Underholdningsorkestret Beethovens store 9. Symfoni med 100 mennesker på scenen i den samme fandenivoldske stil, som Adam Fischer gennem årene har indarbejdet sammen med dem. Det var den symfoni, orkestret og chefdirigenten lukkede med, da DR sparede dem alle væk i 2014 midt i deres store udgivelsesprojekt med alle Beethovens 9 symfonier.