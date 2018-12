Lykken er at lytte: Det kan give det samme rush som sex, hvis du tager din hjerne med i musikkens træningscenter

FOR ABONNENTER

Vi kender alle sammen det med, at nogen taler til os, uden at vi rigtig hører, hvad der bliver sagt, fordi vi lige var i gang med at koncentrere os om noget andet. For at høre noget skal vi have frigjort opmærksomhedskraft – og for rigtig at høre noget, sådan for alvor, skal vi koncentrere os om det.