Politikens klassiske anmeldere anbefaler: Her er de 20 bedste album fra 2018 Året har budt på et sandt orgie af forskellige klassiske udgivelser. Fra suveræn Stravinsky over sart Chopin til fandens fræk barok og cool Beethoven. Her er det bedste, vi har anmeldt i år. Rangordnet med den allerbedste først.

1. Stravinsky: Le sacre du printemps. Lucerne Festival Orchestra. Decca: Det er vanskeligt at pege på et værk, der mere effektivt har sprængt musikhistorien i luften og vendt op og ned på vores ideer om musik. I en vellykket optagelse med La Scala-operaens musikchef, Riccardo Chailly, høres hvert instrument i det enorme orkester, og både det brutale og det raffinerede i Stravinskys partitur kommer til sin ret. tm



2. Enfers. Pygmalion. Harmonia Mundi: Bulder, brag og blokfløjter. Det her er Wagner, fra før Wagner var opfundet. Med berømte operascener af Rameau og Gluck har det franske ensemble Pygmalion under ledelse af Raphaël Pichon lavet et genialt 2018-album, der på en gang er excentrisk, effektfuldt og forbløffende vellykket. tm

3. Prism I. Danish String Quartet. ECM: Beethovens sene strygekvartetter skal være seriens røde tråd. Bach er lysstrålen, der rammer prismet bagfra og spredes frem mod nyere komponister. På seriens første album, som kom i år, spilles Sjostakovitjs sidste kvartet rent og nedtonet, så sorgen pibler frem. Det er cool gjort. Blottet for selvsmagende poseren, men med tilpas med muskler under skjorten. tm

4. Bach: Brandenburgkoncerter. Concerto Copenhagen. Cpo: Concerto Copenhagen er et internationalt barokorkester, der under Lars Ulrik Mortensens personlige ledelse har skabt sin egen plastiske sound. De får Bachs seks berømte Brandenburgkoncerter til at gnistre. tm

5. Chopin: Nocturnes. Ingrid Fliter. Linn: Her er ro, men hver tone har kant. På samme måde som måneskiven har det en nat, hvor man vågner og ser den gennem vinduet, mens verden sover. Den argentinske pianist Ingrid Fliter er ikke bare en ægte musiker. Hun har også en særlig fornemmelse for Chopins pianisme og poesi. tm

6. Liszt. Lucille Chung. Signum: Fra ’Gretchen’ fra Liszts ’Faust-symfoni’ til den store berømte h-mol-sonate, der river klaveret fra hinanden i 30 minutter, spiller den canadiske pianist Lucille Chung med et forbløffende nuanceret anslag. Tror pokker, hun er anerkendt både på sit eget kontinent og i Liszts hjemland, Ungarn. hf

7. Reich: Drumming. Kuniko. Linn: Med ’Drumming’ revolutionerede amerikaneren Steve Reich i 1971 begrebet musik. Japanske Kuniko har som en sand perfektionist studieindspillet det enorme slagtøjsværk helt alene ved hjælp af multi-track og overdub. Det er et udspil fra en kontrolfreak. Forrygende og fascinerende. tm

8. Händel: Concerti a due cori. Freiburger Barockorchester. Harmonia Mundi: Musikken er prangende skrevet for to orkestre. Händel viser sit mesterskab i en stil med masser af inspiration fra 1700-tallets nyeste italienske musik. Som den forretningsmand, han var, brugte han disse koncerter til at gøre opførelser af sine oratorier endnu festligere. tm





9. Bartók: Violinkoncerterne. Christian Tetzlaff. Det Finske Radiosymfoniorkester. Ondine: Denne indspilning af Bartóks to violinkoncerter er tæt på det ultimative. Tyske Christian Tetzlaff mikser virtuositet og musikalitet forløsende, sitrende følsomt og stilrent, og orkestret under dirigenten Hannu Lintu svulmer. tm

10. Brahms: Symfonierne. Scottish Chamber Orchestra. Linn: Dirigenten Robin Ticciati har krympet de mægtige symfonier til forvokset kammerstørrelse i forsøget på at skabe »rå, romantisk feber«, og i den forvandlede udgave har de fået et drev og en nerve, man ikke lige bliver færdig med. hf

11. Bruckner: Symfoni nr. 4. Gewandhausorchester Leipzig. DG: Andris Nelsons dirigerer med en fornemmelse af ro, som han genialt kombinerer med suspense og uhyggelig energi. Leipzig-orkestret har klasse som god lagret rom, og det er storslået at høre solen bryde frem gennem den mystiske disede klang, mens messinget barskt sættes op imod de bløde strygere. tm

12. Messiaen: Catalogue d’Oiseaux. Pierre-Laurent Aimard. Pentatone: Hvert stykke i franskmanden Olivier Messiaens klingende katalog beskriver ikke bare en bestemt fugl, men også en region i Frankrig. Musikken er præget af impressionisme, og eksperten Pierre-Laurent Aimard spiller det fantastiske værk, så man bare vil være lydornitolog. tm