Musikredaktøren: Tak for den nye plan, for musikundervisningen i folkeskolen er blevet negligeret i årtier

Måske kommer der til at mangle penge andre steder. Men nu får børnene lov at spille, lytte og lære, og det er godt.

»Der skal ikke laves om for at lave om alene«, skriver Mette Bock i forordet til den nye musikhandlingsplan.

Det er godt. I en tid, hvor disruption for disruptionens egen skyld har været det nye politiske sort, er det rart, at kulturministeren med sin plan for perioden 2019-22 overordnet kører videre i et spor, der har vist sig at føre på rette vej.

I sig selv usexede overskrifter om honorarstøtte til spillesteder, transportstøtte til de professionelle orkestre og støtte til komponister og sangskrivere er gentaget fra tidligere handlingsplaner, og det er fornuftigt. I stedet for at kaste alt op i luften, som kulturministeren tidligere har gjort, skaber hun med denne handlingsplan stabilitet.

Som noget nyt går 10 procent af pengene til de fem klassiske landsdelsorkestre. Med påbud om at bruge dem på opdyrkelse af nyt publikum. Disse orkestre har godt nok også været hårdt prøvet i en tid, hvor regeringens grønthøster har taget hårdere fat år for år, og hvor politiske markeringer fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti – senest i form af 4 millioner afsat på finansloven til det privatiserede Danmarks Underholdningsorkester – alt andet lige har fjernet midler fra de etablerede ensembler.

Der kommer fokus på folkeskolen

Det fokus, kulturministeren sælger planen på, er styrkelsen af indgangen til den musikalske fødekæde, og dén styrkelse er absolut tiltrængt. Musikundervisningen i folkeskolen er blevet negligeret i årtier, men en fødekæde skal jo begynde et sted. Den skal have en bund, og den bund sættes der nu midler af til at genetablere. Det er helt afgørende, at vi i årene fremover kommer til at opleve, at der følges op på denne hensigtserklæring.

Kirkelivet kan årligt miste 140 millioner med ny skatteregel

Talentudviklingsbeløbet på 23,2 millioner i den nye handlingsplan er præcis det samme som i de to foregående fireårsplaner, men denne gang går pengene altså til et løft i musikundervisningen på folkeskoleniveau. Med projekterne ’OrkesterMester’, ’Levende musik i skolen’ og ’Strøm til børn’ bliver vores børn ikke bare udsat for kvalificerede musikoplevelser, der kan være med til at danne dem som mennesker. De skal selv spille med og lave musik, ikke mindst med hjælp fra dygtige lærere fra landets musik- og kulturskoler. Det er en god idé.

Knækker kæden andre steder?

Så kan man diskutere, om det strengt taget er Kulturministeriets penge, der skal gå til at rette op på folkeskolens skrantende musikundervisning.

Var det i grunden ikke Undervisningsministeriet, der skulle sætte midler af til det, så Kulturministeriet havde penge til andre ting? Det forholder sig jo næppe sådan, at musikskolerne overordnet set tildeles flere penge, og hvis denne nye positive indsats sker på bekostning af andre led længere oppe i fødekæden – for eksempel de MGK-grundkurser, der forbereder optagelsessøgende unge til uddannelse på musikkonservatorierne – er musiklivet samlet set lige vidt.

Det er jo heller ikke sådan, at musikskolerne med denne handlingsplan fritages for grønthøsteren, der fortsat klipper dansk kulturliv stadig mere korthåret.

Men med den nye musikhandlingsplan fortsættes de seneste 15 års arbejde på ved hjælp af disse planer at stabilisere dansk musikliv med livekoncerter, kreativ virksomhed og undervisning. Det er helt grundlæggende positivt.