Rockmyten er død: Guitaren er ikke længere kun et 'drengeinstrument'

Det er nu officielt. Myten om, at guitaren i udpræget grad er et ’drengeinstrument’, er død.

En ny undersøgelse viser nemlig, at unge kvinder udgør halvdelen af markedet for køb af begynderguitarer i England og USA.

Undersøgelsen, der har til formål at kaste lys over den fortsatte spredning mellem kønnene, når det gælder guitarister, er foretaget af den ikoniske guitarproducent Fender.

Kvinders interesse for guitaren er vedvarende og er faktisk vokset Andy Mooney, chef for Fender

Og de mange kvindelige guitarister er langt fra noget, der er begrænset til England og USA, mener Andy Mooney, der er chef for Fender. Ifølge ham er det et fænomen, »der har fået ben at gå på og finder sted over hele verden«.

»Kvinders interesse for guitaren er vedvarende og er faktisk vokset«, siger han til musikmediet NME.

I lang tid har mange troet, at udviklingen skyldtes det såkaldte ’Taylor Swift-syndrom’ – et syndrom, der startede, da popidolet Taylor Swift indtog hitlisterne med sin countryprægede lyd og akustiske guitar. Derfor forventede mange også, at stigningen i antallet af kvindelige guitarister ville være en kortvarig fornøjelse.

Ifølge Andy Mooney er det dog ikke tilfældet:

»Det er faktuelt forkert. Taylor (Swift, red.) er kommet videre og spiller mindre guitar på scenen, end hun gjorde førhen. Alligevel står kvinder stadig for 50 procent af købene af nye guitarer«, siger han i et andet interview med NME.

Flere kvindelige forbilleder

I mange år har det primært været den akustiske guitar, der hev i kvinder. Men nu har noget ændret sig, så også elguitaren trækker.

En af årsagerne til den markante stigning i antallet af kvindelige guitarister kan være de mange kvindelige forbilleder, der i disse år dukker op på scenen. Eksempelvis australske Courtney Bartnett, det amerikanske indierockband Haim og den amerikanske singer-songwriter St. Vincent, der alle giver den fuld spade på scenen.

Men der er stadig en form for »intimiderings-faktor« inden for musikbranchen. Og den lammer kvinderne, når de går i de meget ofte mandsdominerede musikbutikker for at shoppe, mener Andy Mooney.

Alle der er ny guitarist bliver ret intimideret, men det kan være endnu mere intimiderende for kvinder Andy Mooney, chef for Fender

»Det er som en klub, du bliver nødt til at være med i, før du kommer ind i varmen. Alle, der er ny guitarist, bliver ret intimideret, men det kan være endnu mere intimiderende for kvinder. Jeg har selv været vidne til det«, siger han og fortsætter:

»Jeg gik ind i en butik med en meget dygtige kvindelig guitarist, og ekspedienten kom op til hende og spurgte: ’Leder du efter din mand eller kæreste?’. Stiller du det spørgsmål, har du allerede tabt en kunde for livet«.

Derfor køber kvinder også oftere deres nye guitar online i stedet for at tage ned i musikbutikken og prøve den, viser undersøgelsen.

»Lad ikke nogen intimidere dig«

Indierockbandet Haim er blandt dem, der slår et slag for, at kvinder skal føle sig mere velkomne i musikbranchen. Det gjorde de blandt andet til sidste års NME Awards, en britisk musikprisuddeling.

Da de tre søstre gik på scenen for at takke for prisen som bedste internationale band, sagde bassisten Este Haim:

»Alle fans, alle der er her i dag og alle, der identificerer sig som en pige. Lad ikke nogen i en guitarbutik, til en lydprøve eller i et studie intimidere dig eller få dig til at føle, at du ikke hører til der. For det gør du«.

I et efterfølgende interview sagde Alana Haim, der blandt andet spiller guitar, at »historierne er endeløse«:

»Når vi skulle spille et sted og dukkede op til lydprøve, kunne lydmanden finde på at sidde og stirre på sin telefon. Når vi spurgte, om vi kunne få lidt mere lyd på mikrofonerne, ville han svare med et rul med øjnene«, siger hun efterfulgt af sin anden søster:

»Det værste er, når en fra spillestedet bagefter siger, at vi faktisk var okay, eller siger ’åh, i kan rent faktisk spille på instrumenter«, siger Danielle Haim, der ligeledes spiller guitar i Haim.