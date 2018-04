Midt i Aarhus, gemt væk i en lille baggård, ligger et lavloftet lokale spækket med guitarer i alverdens udformninger og farver. Det minder mest af alt om et øvelokale, der ligger godt i ly for hovedgadens larm og støj. Men i virkeligheden er det guitarbutikken Woodstock.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind