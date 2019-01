Perfekt til en tur på hesteryg: D'Angelo er tilbage med storladen western-hymne

1D’Angelo: Unshaken

Da westerncomputerspillet Red Dead Redemption 2 for et par måneder siden gik sin vilde sejrsgang og slog salgsrekorder på stribe, var en af de mange detaljer, gamerne kunne gå på opdagelse i, sangen ’Unshaken’.

En kuldslået og storladen hymne fra neosoulsangeren D’Angelo, der med hatten trukket godt ned i panden havde kurs mod solnedgangen. Produceret af Daniel Lanois og et lydomslag i et af spillets dystre rideture gennem det vilde vesten. Nu er sangen officielt udgivet og selv uden cowboygear stadig en slow burner-åbenbaring.

2Jada: Lonely

For et år siden så det ud, som om Jada ville få sit store gennembrud i 2018. Stemmen var enorm, Beyoncé-fraseringerne på plads, og udstrålingen stærk på scenen på blandt andet Roskilde Festival.

Men hen over sommeren væltede omverdens forventninger korthuset, og Jada måtte trække sig fra spotlyset. For bare at være Emilie Molsted en tid. Nu er hun så tilbage. Mere erfaren og klar til at genoptage koncerttouren og få folk til at danse melankolsk med på sin nye single, ’Lonely’. Måske bliver 2019 Jadas år.

3Gesaffelstein: Lost in the Fire (feat. The Weeknd)

Navnet Gesaffelstein er lidt klodset sat sammen af Gesamtkunstwerk og Albert Einstein. Bagved står den franske dj Mike Lévy, der oprindelig gjorde sig i industritechno i Netzer Ebb-linjen gennem elektronisk musik.

I dag er Gesaffelstein drejet i retningen af r’n’b, har produceret for Kanye West og med sin nye single fået The Weeknd til at ride på nattens lumre rytmer. Noget mere elegant end dj-navnet.

4Mercury Rev: Oklahoma River Bottom Band (feat. Norah Jones)

Psych-pop-veteranerne i Mercury Rev har gang i et sælsomt og dragende projekt for tiden. Sammen med navne som Hope Sandoval, Phoebe Bridgers og Margo Price genindspiller de den sagnomspundne og oversete countrysanger Bobbie Gentrys 1968-album ’The Delta Sweete’.

Mercury Rev mener selv, at det er et af de bedste album, der er kommet ud af Nashville. Og med hjælp fra en småhæs Norah Jones argumenterer de musikalsk godt for deres sag med en psykedelisk jazzfortolkning. Albummet ’Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited’ udkommer 8. februar.

5Natalie Prass: Wild Horses

Allerede sidste sommer drejede den amerikanske singer-songwriter Natalie Prass i retning af mere en mere spændstig r’n’b-lyd på sit anmelderroste album ’The Future and The Past’.

Det skruer hun yderligere op for på sin nye single, en coverversion af Prefab Sprouts ’Wild Horses’. Og når Prass nu skulle vælge en sang at fortolke, kunne hun – i min bog – ikke vælge en bedre end den engelske slow jam fra 1990, der lige bliver strammet op i kanterne af Prass.