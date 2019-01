Sangspirevippen er tilbage: Lur mig, om ikke Ariana Grande endnu en gang kommer til at glo ned på os andre fra toppen af hitlisterne

1Ariana Grande: 7 Rings

Efter den kække afskedsreplik til ekskæresten på ’Thank U, Next’ er Ariana Grande klar med tredje sang fra sit kommende album.

Denne gang opsøger sangspirrevippen med den store stemme sine slyngveninder i en blanding af Julie Andrews fra ’The Sound of Music’ og kulørt 90’er r’n’b, der er helt oppe på tæerne. Efter et forrygende 2018, hvor andre faldt fra, står Ariana Grande tilbage som en af de få uantastelige popstjerner, og lur mig, om ikke ’7 Rings’ kommer til at udbygge den rolle fra toppen af hitlisterne.

2Lana Del Rey: Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – But I Have It

Lana Del Rey er i den fabulerende fase. Sidste år udgav hun den næsten 10 minutter lange og støjhypnotisk cirklende ’Venice Beach’. Nu er hun ude med en snirklende lang sangtitel og anderledes neddæmpet sang, der med forførende hvisken holder forfatteren Sylvia Plath op som ledestjerne, inddrager Charles Manson og citerer filmen ’The Shawshank Redemption’.

Et flygtigt øjeblik lignede Lana Del Rey engang en postmoderne papfigur med sin dyrkelse af 1950’ernes popkultur. I dag er hun med voksende kunstnerisk styrke og sin vedholdende udforskning af det amerikanske mytelandskab selv blevet en del af det. Forventninger til hendes kommende album ’Norman Fucking Rockwell’ har lige fået endnu et hak opad. Det udkommer i marts.

3Radiohead: Ill Wind

Egentlig var ’Ill Wind’ ’en b-side i kølvandet på Radioheads 2016-album, ’A Moon Shaped Pool’, men nu har de utilregnelige engelske art-rockere lagt den ud som single på streamingtjenesterne. Nok mere for deres fans’ skyld end af kommerciel interesse.

Det gør dog ikke ’Ill Wind’ til en dårlig sang. Den er et dystert lille glimt, der drejer sit bossanova-groove i en uhyggelig retning med Thom Yorkes hjemsøgte formaninger om ikke at vække den vrede vind.

4Karen O: Woman (feat. Dangermouse)

En uge efter at hun udgav den nænsomme vuggevise ’Anti-Lullaby’, er Karen O nu ude med forvrænget falset og konfronterende attitude i en langt mere rockende sag.

Yeah Yeah Yeah-forsangeren har fundet sammen med produceren Dangermouse, og de udforsker lyden af Phil Spectors væg-til-væg-pop på samme måde, som vilde børn tester en gammel træhængebro: ved at hoppe hidsigt på den. Resultatet er lige dele soul og punk, filtreret gennem en smadret højttaler. Der er et helt album, ’Lux Prima’, på vej fra Karen O og Dangermouse.





5Pinkfong: Baby Shark

Hitlister er ikke, hvad de har været. På godt og ondt. Engang var den amerikanske Hot 100 styret af radio-dj’s og kampagner fra de største pladeselskaber.

Det var stedet, de store popstjerner boltrede sig. Det gør de stadig, men i dag kan en viral video eller #dancechallenge skyde en tilfældig sang op på hitlisten. Som børnesangen ’Baby Shark’, der har fået en sydkoreansk overhaling af selskabet Pinkfong og er afspillet mere end 2 milliarder (der står milliarder) gange på YouTube.

Det spiller ind i opgørelsen af Hot 100, hvor ’Baby Shark’ i denne uge debuterede som nr. 32. Det svarer til, at ’Fader Abraham’ som memes pludselig kom på hitlisten herhjemme. Det kunne jo faktisk godt ske ... Nogle ville nok mene, at popmusik ikke er, hvad den har været.