Dansker skal dirigere de verdensberømte New York-filharmonikere

Dirigenten Thomas Dausgaard er hyret til at dirigere New York-filharmonikerne under tre koncerter i februar.

Newyorkere, der går til koncert i næste måned, får meget usædvanligt mulighed for at høre orkestret spille med en dansker i spidsen for New York-filharmonikerne.

Dirigenten Thomas Dausgaard er nemlig hyret til at dirigere det verdensberømte orkester, der engang var Leonard Bernsteins, når det går løs med tre koncerter 14.-16. februar. Det kan man se på New York-filharmonikernes hjemmeside.

Koncerterne bliver Thomas Dausgaards første med New Yorks kendte klassiske orkester. Han indleder dem med Carl Nielsens ’Helios-ouverture’ fulgt af Beethoven, inden han slutter af med en symfoni af Robert Schumann.

Thomas Dausgaard sparkede sin karriere i gang med DR SymfoniOrkestret, som han var chefdirigent for fra 2004 til 2011. Men det er især hans mange koncerter og indspilninger med Det Svenske Kammerorkester gennem årene, der har gjort ham respekteret i udlandet.

Når han kommer i betragtning i New York nu, hænger det formentlig sammen med, at Thomas Dausgaard til efteråret tiltræder som ny chefdirigent for et andet amerikansk orkester, nemlig symfoniorkestret i Seattle, hvor han i øjeblikket er førstegæstedirigent. Hermed bliver Dausgaard, der frem til 2022 desuden er chefdirigent for BBC’s symfoniorkester i Skotland, den første danske chefdirigent i USA.

Egentlig var det den verdenskendte dirigent Zubin Mehta, der skulle have ledet koncerterne i New York, men den 82-årige maestro er ikke rask og har meldt fra. Zubin Mehta meldte også afbud, da han i april sidste år skulle have dirigeret Wienerfilharmonikerne i DR Koncerthuset. Dengang blev han erstattet af den britiske dirigent Daniel Harding.