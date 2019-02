Musikhistoriker efter værk med pandamusik: Idealet er at kunstnere skal holde sig fri af alskens politisk smuds

I 1973 var den polske komponist Krzysztof Penderecki færdig med sin første symfoni. Den blev til på bestilling fra den engelske motorfabrikant Perkins Engines, og uropførelsen, hvor Penderecki selv dirigerede London Symphony Orchestra, blev ifølge den mangeårige musikhistoriker ved Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek, professor emeritus Niels Krabbe, meget mere end en rent musikalsk markering.

»Selskabet promoverede koncerten på deres eget enestående engagement og fremhævede et verdensomspændende bifald for initiativet. Man bestilte kort sagt et værk for at markedsføre sig selv«, siger Krabbe.

Han har beskæftiget sig indgående med de relationer til politiske og økonomiske magthavere, klassiske musikere og komponister har stået i gennem tiderne. Penderecki dukker op, efter Krabbe af Politiken er blevet præsenteret for planerne om en ’pandasuite’.

Et symfonisk værk tilegnet de to kæmpepandaer, Københavns Zoo nu får lov at lease af den kinesiske stat. Initiativet udgår fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og orkestret Copenhagen Phil, men pandaernes vej til Danmark er brolagt med storpolitik af den slags, der involverer den danske statsminister personligt.

»Derfor er det også her oplagt at spørge, hvad det egentlig er, der bliver markedsført med musikken«, siger Niels Krabbe.

For lige så længe der har været musik, har magthavere set potentialet i den.

»Man kan sige, at den katolske gudstjenestemusik fra omkring år 1000 var én stor magtdemonstration. En opvisning i kirkens storhed og menneskets ringhed«.

Snart blev konger og fyrster dog mindst lige så vigtige kilder til indkomst for komponister og musikere.

Her er der tale om, at musikken på en eller anden måde skal indgå i den sammenhæng, hvor vores regering har fået pandaer overbragt af Kina. Det er ikke bare musik til dyr

»Når Christian IV hyrede Europas fremmeste komponister som John Dowland og Heinrich Schütz, handlede det i høj grad om at forlene sit hof med en aura og et forbrug, man kunne se«.

Kunstnerisk frihed var da et aldeles ukendt begreb, og i 1700-tallets Leipzig fik Johann Sebastian Bach besked af byrådet

på at undgå bestemte måder at lave harmonier på, som de ikke brød sig om at høre i Thomaskirken. Joseph Haydn måtte i 1760’erne sågar skrive under på en kontrakt med en af Østrig-Ungarns rigeste adelsslægter, hvor det ordret stod, at han skulle møde hver morgen iført paryk og høre, hvad fyrsten havde tænkt sig, han skulle komponere. Han måtte ikke kontakte musikarrangører uden for slottet.

»Vi har kontrakten, og det er virkelig en håndfæstning, men i løbet af de næste 30 år indleder Haydn så det nybrud i musikhistorien, hvor han faktisk bliver en fri kunstner og løsriver sig fra kontrakten. Og med Beethoven får vi snart idealet om den frie kunstner, der skriver ud fra sin indre overbevisning og kun dén«.

En knap så fri kunstner

De borgerliges drøm om kunsten var, at den kunne klare sig i kraft af sin kvalitet.

»Idealet blev, at kunstneren skulle holde sig fri af alskens politisk smuds, men Wagner byggede altså også sit operahus i Bayreuth med penge fra kongen af Bayern. Og i dag kan man jo slet ikke lave en koncert uden private midler fra fonde oven i den offentlige støtte. Men når vi diskuterer kunstnerens forhold til magten i dag, er det i høj grad stadig det borgerlige ideal, vi har med os«.

Sovjetkommunismen og nazismens forbud mod stribevis af komponisters musik står som nogle af de markante skamstøtter over undertrykkelsen af fri kunst i sidste århundrede. Men hvad med den eksisterende musik, skiftende magthavere har fremhævet?

Niels Krabbe nævner det stykke Beethoven-musik, vi i dag kender som Europahymnen. Det blev også brugt af nazisterne ved OL i Berlin i 1936: