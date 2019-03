Forsanger Keith Flint fra Prodigy er død

Keith Flint, frontmand i det engelske band Prodigy, er død, 49 år.

Det rapporterer britiske BBC.

Forsangeren blev fundet død i sit hjem i Essex her til morgen.

Ifølge det lokale politi er der ikke tegn på nogen forbrydelse.

Politiet oplyser, at man erklærede den 49-årige musiker død omkring klokken otte om morgenen mandag.

Keith Flint var netop kommet hjem fra en turné i Australien og skulle videre med turnéen i USA.

The Prodigy er især kendt for deres rave- og techno-numre ’Breathe’ og ’Firestarter,’ der begge lå nummer et på hitlisterne i Storbritannien.

Musikvideoen til ’Firestarter’, der er filmet i sort/hvid, blev bandlyst af det britiske medie BBC, da mediet fandt den uegnet for børn.

Derudover var Keith Flint kendt for sit afblegede hår, der ofte var sat op i små pigge.

Bandet blev dannet i 1990 i den engelske by Essex.

Ud over Keith Flint består bandet af Liam Howlett, der spiller på keyboard, og sangeren Maxim.

The Prodigy spillede i Danmark i 2017 på Northside-festivalen i Aarhus.

Ritzau