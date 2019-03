Kongen af surf-guitaren er død: Han inspirerede Jimi Hendrix og blev genopfundet af Quentin Tarantino

Han var en inspirationskilde for Jimi Hendrix, blev genopfundet af Quentin Tarantino og er blevet kaldt foregangsmand for heavy metal. Selv kaldte han sig for The King of Surf Guitar.

Nu er den stilskabende pioner og opfinder af genren surf død. Det meddeler hans trommeslager, Dusty Watson. Dick Dale blev 81 år.

Dick Dale var The Beach Boys’ uvorne fætter. Mens stranddrengene afspejlede romantiske forestillinger om livet i den californiske vandkant med et (ubrugt) surfbræt under den ene arm og en pige under den anden, gengav Dick Dale følelsen af at ride en bølge på et board. Han var rent faktisk surfer og lige så meget Californien som dem, men hans musik var indædt, frenetisk og vild.

Lyden af bølgens voldsomme kraft

På den måde var Dick Dale i lyd og ånd en forløber for de voldsomheder, som punk, hiphop og metal siden har detoneret i Californiens endeløse sommer.

»Jeg følte en voldsom kraft, når jeg surfede, og den overførte jeg simpelthen til guitaren, når jeg spillede«, har Dale sagt.

Med lynkrabbens fingre hen over gribebrættet, maskinpistolens staccato og brugen af østlige skalaer var Dick Dales guitarspil en hæsblæsende serie af hidsige repetitioner. Det var al den voldsomme og kaotiske energi, der kan mærkes, når en bølge kaster dig af sted for at krølle dig sammen mod sandbunden.

Inspiration fra det mellemøstlige toner og østeuropæiske musikideer fik Dick Dale fra sine forældre. Hans far var fra Libanon, hans mor fra Polen. De døbte ham Richard Monsour i Boston og flyttede til Californien, hvor drengen blev en del af surfmiljøet i 1950’erne.

I 1961 udgav han som Dick Dale and The Del-Tones den første surf-single, ’Let’s Go Trippin’, der blev en lokal succes og gav ham et stort publikum, når han gav koncerter i surf-byer som Newport Beach. To år senere kom hans nationale gennembrud med ’Misirlou’, en coverversion af en mellemøstlig traditionssang, som han optrådte med på ’The Ed Sullivan Show’.

Det sidste gjorde The Beatles også i 1964, og skyllede det meste amerikanske rock til side for en tid med deres britiske invasion.

En helt i flere kulturer

Dick Dale forblev dog en favorit i Californien og havde et tæt samarbejde med Leo Fender, den amerikanske guitarbygger. Dale sprang den ene forstærker i luften efter den anden, mens de udviklede den volume og kraft, der siden har givet Dale æren for at grundlægge heavy metal. Dales eksperimenter og test har været med til at udvikle guitaren Fender Stratocaster, der har tjent guitarister som Eric Clapton, The Edge fra U2 og David Gilmour godt.

Jimi Hendrix pegede på Dick Dale som et forbillede og sendte ham en hilsen under sin skelsættende koncerter på Monterey Pop Festival i 1967. Ekkoet af Dales staccato-stil kan findes i så forskellige musikere som The Cure, Dead Kennedys og lyn-tappende guitarvirtuoser som Eddie Van Halen. Herhjemme er Dale og surf blevet dyrket af stilbevidste bands som Tremolo Beer Gut.

I 1996 hentede Quentin Tarantino Dick Dale ud af den kollektive glemmebog, da han indledte sin Guldpalme-vinder ’Pulp Fiction’ med den hæsblæsende ’Misirlou’. Dick Dale var pludselig retro-cool i 1990’erne – og hans sange dukkede nu op i reklamer og film.

Som en af få musikere er Dick Dale både optaget i Musicians Hall of Fame i Nashville og i surfkulturens hædersvæg: The Surfing Walk of Fame i Huntington Beach.

Ved siden af at være en miljø-aktivist og en overgang stifte familie, blev Dick Dale ved med at give koncerter. Med al vildskaben intakt i sit guitarspil og volumen skruet så højt op som muligt. Lige til sin død.

Dick Dale sloges med dårligt helbred det meste af sit liv og led i mange år af kræft. For fire år sagde han til Pittsburgh City Paper:

»Hvis jeg stopper med at give koncerter, dør jeg«.

Nu har Dick Dale givet sin sidste koncert og givet slip på den evigt rullende bølge.