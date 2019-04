Noname hastede igennem sine rim og leverede en af årets mest skuffende koncerter

Der findes en by med navnløse unge mennesker, der hele tiden forsvinder ned i et hul af sørgelige statistikker. Chicago, en af verdens farligste byer, hvor der i gennemsnit begås næsten to mord hver dag. The Chicago Times holder endda regnskab – i skrivende stund er 89 overvejende sorte unge dræbt i byen i år. De fleste døde på grund af bandekriminalitet, men nogle stod bare på sidelinjen på det forkerte sted den forkerte dag.











Noname. Store Vega. 6. april.

Den 25-årige rapper Fatimah Nyeema Warner kommer fra Chicago og laver hiphop under pseudonymet Noname, hun er repræsentant for dem, vi aldrig hører fra. Dem, hvis historie aldrig vil blive fortalt. Dem, hvis liv slutter en solskinsdag på legepladsen på grund af tilfældige skudsalver fra panikslagne bandemedlemmer, der skyder omkring sig for ikke selv at blive skudt.

Noname bruger musikken til at bearbejde, hvad det vil sige at bo i en by, hvor døden lurer rundt om hjørnet. Hun har udgivet en ode til Hadiya Pendleton, der som 15-årig blev dræbt en ganske almindelig eftermiddag i 2013, imens hun gik fra skole med sine kammerater efter at have overstået sin 9.-klasse-eksamen. Pendleton døde kun en uge efter have optrådt ved Obamas anden præsidentindsættelse.

I 2015 ringede Noname hele verden op med det selvudgivne album ’Telefone’, og hun markerede sig som en slags think piece-rapper, der kunne rapportere inde fra hjertet af de voldsramte områder. Hun berettede om, hvordan det er at gå ned ad gaden i Chicago en solskinsdag og høre nabolagets summen lave sin egen særlige musik. Hun rapper om, hvordan det er at begrave sine venner, og fortæller om kærlighed, død og poesi. Noname har allerede skrevet sit testamente i albumform med sit seneste anmelderroste album, ’Room 25’. Det var dette album, hun lagde ud med at invitere ind i, da hun optrådte med sit band lørdag aften, blandt andet med ’Blaxploitation’.

»I was born black, I live black, and I’ma die probably because I’m black, because some cracker that knows I’m black better than you, nigga, is probably gonna put a bullet in the back of my head«.

Noname lod sin nasale, sassy stemme gjalde ud over publikum.

»Have y'all heard 'Telefone?«, spurgte hun. Publikum jublede.

Noname gransker effekterne af Chicagos bandekriminalitet i sin musik. Hun skriver vers, der lyder som filmreplikker

Nonames selvudgivne ep ’Telefone’ fra 2015 var hendes undergrundsgennembrud og har sin helt egen særlige lyd i hiphop. Desværre jappede hun sig igennem det mest kendte nummer fra ’Telefone’, ’Diddy Bop’, hvor hun rapper:

»Run, run, run, mama say come home before the streetlights do/ Ice cream on my front porch in my new FUBU and my A1’s too/ Watching my happy block/ My whole neighborhood hit the Diddy bop«.

Publikum sang højlydt »run run run«. Men vi ved ikke, hvad det vil sige at løbe for livet.

Når man er fra Chicago, skal man løbe hurtigt. Noname løb desværre også fra sit ellers superskarpe og veloplagte band lørdag aften, imens hun befandt sig i antitesen til Chicago, Vesterbro, hvor spillestedet Vega ligger. Et område i København, der er ved at skubbe alt, der lugter af kriminalitet og luskeri, over i nærheden af Hovedbanegården, væk fra cafeer, burgerbarsinflation, børnefamilier og nye nordiske bagere.

I Chicago er der visse områder, hvor man kan risikere at blive ramt af skud på vej hjem fra skole, mange forældre i disse Chicago-kvarterer følger deres børn på vej, så længe de er små, og slår korsets tegn, når de bliver teenagere. I Chicago løber man i skole, man løber fra politiet, man skal være flabet, ubehøvlet, parat og varsom, hurtighed er et grundvilkår.

Noname gransker effekterne af Chicagos bandekriminalitet i sin musik. Hun skriver vers, der lyder som filmreplikker, maler alle bygningerne og menneskene frem i øret, så man står lige der på hendes gade og lærer dens melodi på godt og ondt. Man kunne desværre ikke forstå, hvad der var på spil, når hun sarkastisk henvendte sig til publikum og klagede over, at vi ikke kunne teksterne, og generelt virkede utålmodig og rastløs på scenen. Hendes rastløshed var sært charmerende, men charmen smittede ikke af på den sjuskede musikalitet.

Der var små glimt af den styrke, hun viser på sine udgivelser, når hun turde dvæle ved sine fortællinger i sange som ’Regal’ og hendes helt nye single, ’Song 31’ . Her fik vi lov at forstå, hvorfor hun har så travlt, og hvad det er, hun løber fra.

Især på ’Don’t forget about me’, og ’No name’, hvor hun sang:

»When labels ask me to sign

So my name don’t exist