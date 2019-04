Tim Christensen og Jacob Binzer hylder festival: Copenhell har fået sin egen slagsang

1Anderson .Paak: Make It Better (feat. Smokey Robinson). Det er med historiens vingesus i koret, at Anderson .Paak slår turboen fra og synger om finmekanikken i kærlighedens motor. Motown-legenden Smokey Robinson sørger for den smidige stemning, der skal til, når man skal redde trådene ud, og .Paak viser, at han ikke har glemt, hvordan man synger en ballade. En uge før han udgiver sit fjerde album, ’Ventura’, sænker Anderson .Paak tempoet, men hæver indsatsen.

2Vampire Weekend: This Life. Vampire Weekend mener det alvorligt denne gang. Efter seks års pause drysser indiepop-hovederne fra New York den ene melodiske perle ud efter den anden, og de har endda lovet at give koncert på sommerens Roskilde Festival. Den seneste single lyder som en vestafrikansk highlife-fortolkning af Van Morrisons ’Brown Eyed Girl’ og åbner med Ezra Koenig i moderne limbo: »Baby I know pain is as natural as the rain/ I just thought it didn’t rain in California«. Solen skinner stærkt i forsanger Koenig for tiden, og man begynder så småt at blive lidt spændt på albummet ’Father of the Bride’. Det er ude 3. maj.

3Bomba Estéreo + Systema Solar: Carnavalera. I begyndelsen af marts rullede det årlige karneval gennem den nordcolombianske by Barranquilla. Et af verdens største, der fejrer colombiansk musik – ikke mindst den folk-traditionelle rytme cumbia, der har fået mange moderne opdateringer i de senere år. Efterfesten står de to colombianske festmaskiner Bomba Estéreo og System Solar for. De mener tilsyneladende, at der bør være karneval hver dag, og hylder Barranquilla-karnevallet. Jeg er tilbøjelig til at give dem ret.





4Bidt: Medicin. Rasmus Bregnhøi er forfatter, kunstner og en af Danmarks bedste tegnere. Efter min mening. Han tegnede engang i månedsbladet Press, har udgivet en række originale børnebøger og arbejdet sammen med Kim Fupz Aakeson med mange flere. Nu er han også sanger og sangskriver i bandet Bidt. De er fulde af melodisk melankoli og lyder lidt som C.V. Jørgensen i terylenebukser og gummisko, når Bregnhøi synger »Jeg bliver så nemt irriteret« på sangen ’Medicin’. Den surrealistiske video til er naturligvis tegnet af Bregnhøi.

5Omvendt Korstog: Ulvens ed. Til sommer kan metalfestivalen Copenhell fejre 10-års jubilæum. 10 år med djævlehorn i styrtregn, guirlander af episke guitarsoloer, masser af ølmavemetal og sortmalet dommedag i godmodigt fællesskab. Det fejrer festivalen ved at udgive den hymniske ’Ulvens ed’ fra bandet Omvendt Korstog. Bag det band og sangen står Tim Christensen og Jacob Binzer, mens Bersærk-forsanger Casper Popp giver Copenhell-publikummet et omkvæd at hyle med på: »COPENHELL! Vi er kommet for at brænde lortet ned!«. B-siden er Nyt Livs ’Hårde tider’. Det skal sgu nok blive hyggeligt igen i år.