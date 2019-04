Spasmer og bluegrass: Nu giver cellisterne fingeren til pænheden - men ikke alle lykkes med det

En cello lyder dejligt. Med sin mørke klang kan den smyge sig ind i øret. Stykker fra Bachs solosuiter for cello til Elgars og Dvoraks cellokoncerter er nogle af de mest populære indslag i hele den klassiske musiklitteratur.











Works for Solo Cello. Wilhelmina Smith. Ondine.

Men der er skrevet alt muligt andet musik for cello, og vil man opleve noget af det nyeste, kan man gribe fat i Wilhelmina Smiths album ’Works for Solo Cello’, der lige nu roses på nettet. Den amerikanske cellist er supersikker på sit instrument, og hun kaster sig over finsk musik fra 1980’erne og frem.

Dermed tager hun celloen nogle vilde steder hen. Hun lægger ud med stykker af Esa-Pekka Salonen, der har haft en lang periode som populær chefdirigent for Los Angeles-filharmonikerne, og et stykke fra hans serie ’YTA’ klinger virkelig gnidrende ekstremt.

Det er lydene af en døende organismes sidste spasmer, Salonen vil fremmane, og det lyder voldsomt. Hans ’Knock, breathe, shine’ fra 2010 er mere lige ud ad landevejen – næsten charmerende, faktisk – og med ’Sarabande for en cyote’ kommer associationer til gode gamle Bach ind i billedet.

Det er et hylende svært solostykke, der indgår i det kollektive magnumcelloværk ’Mystery variations’, som flere af tidens komponister bidrager til. Her er opgaven at genbruge baslinjen fra et rigtig gammelt stykke for solocello: den italienske barokkomponist Giuseppe Colombis ’Chiacona’, som Smith selvfølgelig også spiller.

Det er smukt, roligt, men alligevel friskt åndende variationer over denne basmelodi fra 1600-tallet, og hendes strenge klinger på en gang gammeldags og frit. Wilhelmina Smith spiller også musik af Finlands mest spændende nulevende komponist, den klangorienterede Kaija Saariahos ’Dreaming chaconne’, der tilsvarende er en del af ’Mystery variations’. En syret elektrisk drøm, der lader et væld af nutidige klange falde ind over Colombis ældgamle musik.

Folkemusik og blues

Den rumænske cellist Andrei Ionita er kun 25 år, men godt i gang. Han er udnævnt til New Generation Artist af BBC, og det er forfriskende, at han bruger sin albumdebut på noget så anderledes som den nulevende australske komponist Brett Deans ’Eleven oblique strategies’ for solocello.











Oblique Strategies. Works for Solo Cello. Andrei Ionita. Orchid Classics.

Titlen på disse helt anderledes og meget lettere tilgængelige stykker har Brett lånt fra Brian Eno, der i 1970’erne lavede trykte kort med små udsagn på. For eksempel »Listen to the quiet voice«.

I dag kan kortene fås som app til iPhonen, og Brett Dean har valgt 11 af Enos inspirationskort som udgangspunkt for en stribe ultrakorte stykker, hvoraf flere er af mindre end et minuts varighed. Musikken er gestikulerende, bevægelig og fysisk, og Andrei Ionita spiller den med intensitet og stor vilje til at undersøge det, Brett Dean har fået ud af Enos orakelkort.

Værket er godt, og den usædvanligt klare optagelse lader virkelig lytteren høre Ionita kæmpe rent fysisk med musikken.