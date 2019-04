6 hjerter fra Kim Skotte: Hun klamrer sig til skønheden som en druknende

Natalie Merings fjerde album, ’Titanic Rising’, er små forslåede sange om forsuret sød kløe. Om angsten for ensomhed og følelsen af at måtte løbe for livet uden at finde noget sted at løbe hen, mens vandet stiger. Det er stort.