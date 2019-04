Jørgen Leth møder buffetspøgelset og skælder ud på de sociale medier på drømmende album

FOR ABONNENTER

Forfaldsæstetik får en ny betydning i tilfældet Jørgen Leth. Her handler det ikke om pittoreske ruiner og vedbendsomkransede søjler, men om også i forfaldet at fastholde et undersøgende fænomenologisk blik. Det er ikke sjovt, at der pludselig er blevet meget langt ned til fødderne på gulvet, men afstanden er værd at lægge mærke til og beskrive.