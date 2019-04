Jørgen Leth opnår det sublime ved at skrive fra lige præcis det punkt i livet, hvor han befinder sig nu

FOR ABONNENTER

Engang var der syndefaldet, ordet lød uhyggeligt og dragende. Senere var der mænd og kvinder, der faldt for hinanden. Skønne tider med alle disse fald. I digterens nutid er ’fald’ ikke længere et symbol, men en ganske konkret trussel: »Alt kan koges ind til angsten for at falde/ Fra stolen ned på gulvet«.