Nu skal sorte amerikanere have følelsesmæssige rettigheder: Du skal ikke bare lytte til Jamila Woods. Du skal læse alle fodnoterne på hendes plade

FOR ABONNENTER

Når Jamila Woods kigger sig i spejlet, ser hun Eartha Kitts kattede ansigt, eller Frida Kahlos bryn, hun ser James Baldwins ikoniske fjæs, som ikke er et ansigt, men et fjæs. Med sit nye album forsøger hun at skabe forbindelse til de kunstnere, der risikerede noget i deres værker og nogle gange døde lidt for tidligt af det. Alle sangene på albummet bærer titler, der er opkaldt efter hendes største idoler.