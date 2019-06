Hvor var de to andre? Take That lød som et jamband i K.B. Hallen og manglede både medlemmer, harmonier og hits

Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen prøvede så godt de kunne at ligne Take That og påtage sig deres nye lod som manband. Desværre måtte Gary Barlow trække hele læsset, mens de to andre fremstod som utrænede korsangere.