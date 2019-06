Boyband-manien vil aldrig dø, men Jonas Brothers har gjort årtiets kedeligste comeback

Jonas Brothers er aktuelle med albummet ’Happiness Begins’, som er kulminationen på et af årets største hitlistecomebacks i USA. I den anledning gør Lucia Odoom status over et af popmusikkens mest uopslidelige koncepter: boybandet.

Boybands er den dal, man må vandre igennem for at se sit begær i øjnene, når man går fra barn til vokseværk. Siden 1960’ernes Beatles-mani har syngende og dansende grupper af drenge været en vigtig del af unge menneskers overgangsrite. Det er dem, der har givet os mulighed for at få afløb for alle de indestængte teenagefølelser.

