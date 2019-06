Ny uddannelse i sangskrivning på vej: Håbefulde hitmagere får deres egen skole

FOR ABONNENTER

En helt ny uddannelse i at skrive sange med kommercielle muligheder både nationalt og globalt håber at byde det første hold elever velkommen fra efteråret 2020. Den nye skole for sangskrivere kommer til at ligge i Roskilde og vil årligt optage 12 studerende, der skal gennemgå et toårigt forløb inden for enten sangskrivning eller produktion.