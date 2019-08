Årets operatalent skal ikke blive ved med at være en hemmelighed

Selv om den danske sanger Brit-Tone Müllertz har skabt sin karriere i udlandet, sørger Copenhagen Opera Festival for, at hun nu får ordentlig opmærksomhed herhjemme. Mandag giver hun koncert på festivalen og modtager prisen som årets operatalent.

Det er sket før herhjemme, at en dansk sopran er sprunget ud i fuldt Wagner-flor, med ægte bredde og slagkraft gemt som stål i fløjlshandskerne, uden at nogen herhjemme har taget særlig notits af det.

Det skete for Ann Petersen, der i dag er Danmarks store internationale bud på en Wagner-sanger, og det er, hvad der er sket for operasangeren Brit-Tone Müllertz, hvis efternavn godt kunne lyde tysk eller østrigsk – og som indtil nu netop har skabt sit navn som Wagner-sopran i de to lande.

Hun er det største danske soprantalent i det mere dramatiske repertoire ganske længe Peter Lodahl, direktør, Copenhagen Opera Festival

Godt nok er Brit-Tone både født og vokset op i Danmark, og hun har sin uddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Men mens de hjemlige scener stort set har overset hendes talent, når der skulle castes til de tunge senromantiske operaer, som er hendes boldgade, har udlandet kendt sin besøgelsestid.

Den danske Wagner-sopran har således allerede stået på nogle af de største europæiske scener som den i Musikverein i Wien, hvor hun har sunget Strauss’ ’Vier letzte Lieder’.

Ved påskefestspillene i Salzburg – og senest på den traditionsrige Semper-opera i Dresden – har hun medvirket i Wagners ’Nibelungens Ring’ under den tyske topdirigent Christian Thielemann. Forude venter koncerter i Amsterdam, München og Frankfurt, for bare at nævne nogle af de steder, Brit-Tone Müllertz har engagementer, og næste sommer debuterer danskeren så ved festspillene i Bayreuth, i en ny opsætning af ’Ringen’.

Færdes mellem nordiske guder

I det anerkendte tyske tidsskrift Opernwelt blev Brit-Tone Müllertz allerede for fem år siden nomineret til prisen som årets bedste unge sanger for sin præstation i partiet som den undertrykte og forfulgte Sieglinde i Wagners ’Valkyrien’, og hun har tidligere modtaget Richard Wagner Selskabets Bayreuth-stipendium.

Brit-Tone Müllertz er med andre ord for længst på sikker Wagner-kurs. Det er helt klart den vej, kompasnålen drejer – men hun har dog lavet andet i sin karriere end at synge stor musik af den store operakomponist, der er kendt for musikdramaer, som varer i timer og dage.

Efter konservatoriestudierne turnerede Brit-Tone først i fem år med operakompagniet Undergrunden, og til at begynde med slog hun det med at synge Wagner hen som noget pjat. Men efter studier hos ekspertsangere som Tonny Landy og Eva Johansson gav hun den kraftfulde Wagner-musik med de nordiske guder og gamle gralsriddere en chance, og siden har hun ikke set sig tilbage.

Ud over at skulle finde sig til rette i Wagners repertoire har Brit-Tone som sagt været nødt til at finde sig til rette uden for Danmark. Hun scorede i første omgang et job på Landestheater Linz i Østrig, tog springet og flyttede familien til Østrig.

På det seneste har hun slået sine folder i Tyskland på Meininger Staatstheater, der ligger lige i centrum af tysklandskortet. Men hun har også sunget herhjemme, trods alt, og da jeg hørte hende ved en lille koncert i Tivoli for tre år siden, noterede jeg i min anmeldelse, at her var en rigtig Wagner-sopran, vi bare ikke kender så godt endnu, men som vi helt sikkert kommer til at høre mere til. For stemmen er som skabt til formålet.

Det største operatalent længe

Brit-Tone Müllertz har da også medvirket i en del af Wagners ’Nibelungens Ring’ i Odense, og nu sættes hun altså i centrum på Copenhagen Opera Festival. Lige netop den folkekære operafestival havde nemlig blik for den danske sopran og lod hende optræde sammen med det frygtindgydende tyske Wagner-tenorkraftværk Torsten Kerl, da festivalen for fire år siden præsenterede en vaskeægte Wagner-galla.