Her er fem metrosange, du kan muntre dig med, indtil den københavnske cityring åbner

1Serge Gainsbourg: ’Le Poinçonneur des Lilas’.Jeg har lyttet til Serge Gainsbourgs ’Le Poinçonneur des Lilas’ fra 1958 utallige gange. Først nu har jeg opdaget, at sangen handler om en billetkontrollør, der klipper huller i folks billetter i Paris’ undergrundsbane. Jeg gik automatisk ud fra, at det var en metafor for at lave damer, som det jo oftest har været tilfældet med Serge Gainsbourgs sange. Han var billedkunststuderende på det tidspunkt, da sangen udkom, men da den blev et hit i 1959, kastede han sig ud i musikken og så sig aldrig tilbage. På det tidspunkt var han endnu ikke trådt i karakter som den kontroversielle førsteelsker, vi kender ham som. 60’erne var kort sagt ikke begyndt endnu.