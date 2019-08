Skal sensommerens største sange minde dig om Lou Reed, eller vil du hellere ride med cowboyhat på nettets virale bølger?

FOR ABONNENTER

1Lana Del Rey: Looking for America. Den retro-dyrkende chanteuse Lana Del Rey træder ud af sine drømmeforestillinger om et forsvundet Amerika og forholder sig konkret til den amerikanske virkelighed på denne improviserede sang – et svar på de masseskyderier, der har plaget USA de seneste uger. Bare Lana Del Reys slørede stemme, Jack Antonoffs sagte guitar og håbet om forandring.