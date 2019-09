Bossen fylder 70: Springsteens USA er et romantisk-realistisk drømmesyn

FOR ABONNENTER

Var man bare en lillebitte smule rockromantisk anlagt, var ’The River’ et album, der kunne få hjertet til at slå hurtigere. Meget hurtigere. Åh, at gå hånd i hånd »down to the river« og mærke skæbnens pulsslag slå om kap med den rockmusik, som ellers i 1980 ofte var ophidsende på den paradoksalt oplivende depressive måde.