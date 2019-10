Fem hjerter til feministisk manifestation: Fire kvinder skriver countryhistorien om på stærkt album

Fire kvinder fra hver sit hjørne af country er gået sammen om at være The Highwomen i en hyldest til flygtige, homoseksuelle og alle andre, der er blev holdt udenfor.

Den kvindelige supergruppe The Highwomen lægger hårdt ud.

Beatanmeldelse









The Highwomen: The Highwomen. Warner

De fire countrykvinders debutalbum åbner med en skarp replik til de gamle highwaymen, der med blandt andre John Cash og Wylon Jennings stemmer fortalte om den arbejdende mand i forskellige afskygninger.

Nu er det de i grunden meget forskellige Brandi Carlile, Natalie Hemby, Amanda Shires og Maren Morris’ tur til at gå sammen og fortælle om stolte og stærke kvinder. Som freedom ridersfra den amerikanske borgerkrig, ’heksene’ fra Salem og mødre på flugte fra Mellemamerika: »We are The Highwomen/ Singing stories still untold«.

Fra det forrygende anslag omskriver de den kvindelige rolle i både country og amerikansk historie på queercountrysangen ’If She Ever Leaves Me’, rendestensromantiske ’Heaven is a Honky Tonk’ og den feministiske manifestation ’Redesigning Women’.

Og der er ikke bare tale om et tiltrængt los i løgene på Nashvilles patriarkat, men også en musikalsk superheltindepræstation, der kommer lige så vidt og vildt omkring i countryens mange koder. Og knækker dem.