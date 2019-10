Så skal der likes: Hvis Justin Bieber får 20 mio. likes, udgiver han nyt album før jul

Det er direkte ind på Instagram og like, hvis du også glæder dig til det nye album fra Justin Bieber.

Kan du så komme i gang!

Justin Bieber har i dag lagt et opslag på Instagram, hvor han skriver, at hvis opslaget får 20 millioner likes, offentliggør han sit nye album inden jul.

Med 120 millioner følgere og et navn, der er verdenskendt, burde det næsten kunne lade sig gøre. 13 timer efter billedet blev offentliggjort, har han allerede høstet over 6 millioner likes.

Han skriver til opslaget: »Del det, like det, sæt det på din story, jeg vil se efterspørgslen. Elsker at I glæder jer. Jeg er næsten færdig, men jeres støtte vil få mig til at arbejde hurtigere«.

Det lyder måske lidt som en nem måde at score nogle likes og gøre folk opmærksomme på, at han stadig er på linjen, og det er det sandsynligvis også. Uanset er liket givet herfra.

Flere danske influencers er allerede på banen og har lagt opslaget fra Bieber på deres story, hvor de opfordrer til likes. Bl.a. Astrid Brynnum Andersen og Amalie Carlé Fischer har sat deres like og delt opslaget.

Også flere fanpages, især dem der støtter Justin Bieber og hans ekskæreste, sangeren Selena Gomez, er ivrige efter at få offentliggjort det nye album.

Hvad albummet byder på, ved vi ikke endnu, men måske er der lidt R&B på albummet.

Justin Bieber har nemlig for nylig lagt et andet billede på Instagram, hvor der står »R&BIEBER«. Det kunne sagtens være et hint til stilen på hans kommende album.

Om albummet bærer præg af pop, R&B eller noget helt tredje vides ikke med sikkerhed endnu. Måske det endda bringer et nyt julehit med sig.