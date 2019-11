Anmelderen er i vildrede: Er When Saints Go Machine dybe eller bare uden for rækkevidde?

Reduceret fra kvartet til trio lægger When Saints Go Machine afstand til den letfattelige elektroniske popmusik.

Nikolaj Vonsilds sideprojekt Cancer synes at have påvirket When Saints Go Machine ganske voldsomt. Tendenserne til mere abstraktion var der allerede på det foregående WSGM-album ’Infinity Pool’ tilbage i 2013, men på ’So Deep’ lyder When Saints Go Machine i lange stræk – nu en trio uden Simon Muschinsky – næsten mere som Cancer end som sig selv.