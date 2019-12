Fakta

Sagen kort

I weekenden bragte Politiken et større interview med urbanhiphopperen Node, der kritiserer P3, DMA og de danske livescener for at udelukke ham og andre musikere af samme type.

Nodes bookingagent bekræftede efterfølgende oplevelsen af, at det er svært at få den type artister booket, hvis først en enkelt har skabt problemer på et spillested.

Musikchefen på P3, Mathias Buch Jensen, mener ikke, at det er P3’s opgave at spille den musik, der streames meget på f.eks. Spotify.

Hos IFPI, der står for DMA, mener man, at problemet skal tages dybt alvorligt. Man kan dog ikke se problemet hos sig selv. De refererer til de senere års vindere, der netop er urbanhiphoppere.

